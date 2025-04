Qué podría pasar si el Real Madrid no se presenta a la final de la Copa del Rey frente al Barcelona

“Los responsables de las redes sociales de los clubes atacando constantemente a nuestro colectivo. No vamos a tolerar más esta situación”, declaró uno de los árbitros, en una respuesta tajante. Ante esto, el club Merengue, con una evidente indignación, intensificó su postura: suspendió la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti, canceló el entrenamiento previo al encuentro y se ausentará de la cena institucional.

Pero las tensiones podrían no quedarse ahí. En el ambiente futbolístico español circula con fuerza un rumor aún más grave, que podría ser la cereza del postre. La directiva de Florentino Pérez estaría evaluando la posibilidad de no asistir al estadio de La Cartuja para disputar el partido si la Federación Española no cambia la terna arbitral, tal como ha solicitado el club. Una situación inédita que, evidentemente, podría acarrear consecuencias graves.

real madrid.jpg

Las sanciones que enfrentaría el Real Madrid si no se presenta a la final

Si el Real Madrid decide no disputar el partido, las consecuencias serían tanto deportivas como económicas. De acuerdo con el artículo 77 del Reglamento General de la Federación Española, un equipo que no se presente a un partido oficial o que se retire de la competición pierde automáticamente la eliminatoria.

Esto no implicaría que el Barcelona se consagre campeón sin jugar, sino que debería enfrentarse al equipo que fue eliminado por el club infractor. En este caso, el inesperado beneficiado sería la Real Sociedad, que fue derrotada por el Real Madrid en las semifinales.