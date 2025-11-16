Cuáles son las dos chances que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
El "Millonario" quedó cuarto en la tabla anual y mantiene dos posibilidades de volver al certamen continental: una dependiendo de sí mismo.
River culminó este domingo la fase de grupos del Torneo Clausura 2025 y no pudo subirse al tercer puesto de la Tabla Anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026, por lo que le quedan las últimas dos posibilidades para no tener que mirar el certamen continental por la TV el próximo año.
El "Millonario" llegaba a esta jornada necesitado de una victoria para superar a Argentinos Juniors y quedar tercero y en zona de repechaje, momentáneamente, hasta que el "Bicho" cierre la jornada contra Estudiantes.
Sin embargo, el empate sin goles ante Vélez ya lo deja sin chances el conjunto de Marcelo Gallardo, al menos hasta la finalización del certamen. Quedó cuarto, con 53 unidades, en zona de Copa Sudamericana.
Las dos chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026
Si River finaliza en la cuarta posición, mantiene una posibilidad matemática para entrar al repechaje: necesita que el campeón del Torneo Clausura sea alguno de los tres primeros de la tabla anual que están por encima: Rosario Central, Boca o Argentinos.
En caso de que el "Canalla", el "Xeneize" o el "Bicho" logren el título, se liberará la plaza del repechaje, donde ingresaría el "Millonario".
En tanto, a River le queda una chance dependiendo de sí mismo: la única forma de que el conjunto de Marcelo Gallardo acceda directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es ser campeón del Clausura,
Parece difícil pero no imposible, por el formato, que el conjunto de Núñez se quede con el título. Viene de varias jornadas sin triunfos, en una de las peores rachas del club.
