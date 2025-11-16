Cuáles son las dos chances que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

En caso de que el "Canalla", el "Xeneize" o el "Bicho" logren el título, se liberará la plaza del repechaje, donde ingresaría el "Millonario".

En tanto, a River le queda una chance dependiendo de sí mismo: la única forma de que el conjunto de Marcelo Gallardo acceda directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es ser campeón del Clausura,

Parece difícil pero no imposible, por el formato, que el conjunto de Núñez se quede con el título. Viene de varias jornadas sin triunfos, en una de las peores rachas del club.