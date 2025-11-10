Qué vacunas tuvieron que aplicarse los jugadores de la Selección Argentina y por qué

Desde el Atlético de Madrid, el club habría decidido no alterar los cronogramas de entrenamiento ni exponer a los jugadores a posibles efectos secundarios, motivo por el cual Molina, Álvarez y Simeone no recibieron la vacuna y quedaron afuera del viaje.

Por su parte, Thiago Almada, también futbolista del Colchonero, sí está vacunado, probablemente desde su paso por Botafogo, en Brasil, país que también exige la inmunización. Lo mismo ocurre con Nicolás González, otro de los convocados por Scaloni que integrará la delegación.

El encuentro frente a Angola se jugará el viernes 14 de noviembre en la capital Luanda, y será el único compromiso de la Albiceleste durante la fecha FIFA. A diferencia de otras giras, el plantel realiza una breve preparación en España antes de emprender viaje al sudoeste africano, en una jornada que servirá también como cierre del año para el equipo de Lionel Scaloni.