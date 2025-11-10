Qué vacunas tuvieron que aplicarse los jugadores de la Selección Argentina y por qué
En la previa del amistoso ante Angola, tres futbolistas quedaron desafectados por no cumplir con el requisito sanitario obligatorio para ingresar al país africano.
La Selección Argentina enfrentará este viernes a Angola en Luanda, desde las 13.00, en el único amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, el viaje al continente africano generó un contratiempo inesperado: tres jugadores quedaron fuera de la convocatoria porque no se aplicaron una vacuna obligatoria para poder ingresar al país.
Se trata de Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, los tres futbolistas del Atlético de Madrid, que fueron desafectados por no haberse vacunado contra la fiebre amarilla, una exigencia sanitaria para quienes visiten Angola.
La vacuna obligatoria y las recomendaciones sanitarias
La vacuna contra la fiebre amarilla es requerida por las autoridades sanitarias angoleñas y debe aplicarse al menos 10 días antes del ingreso al país. La enfermedad, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, es endémica en varias regiones de África y Sudamérica, por lo que las normas internacionales exigen el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP). Además de la fiebre amarilla, los organismos de salud recomiendan hasta siete inmunizaciones adicionales para quienes viajen a esa zona del continente. Entre ellas:
Poliomielitis
Hepatitis A
Fiebre tifoidea
Cólera
Meningitis meningocócica
Y, de manera opcional según antecedentes personales o destino, las vacunas contra hepatitis B, tétanos, difteria, malaria (profilaxis oral) y rabia.
Quiénes cumplieron con el requisito
El primero en vacunarse fue Giovani Lo Celso, quien se aplicó la dosis en España y por eso se ausentó del último entrenamiento del Betis antes del partido de Copa del Rey. También lo hizo Franco Mastantuono, juvenil del Real Madrid, aunque una pubalgia lo dejó fuera de la lista.
Desde el Atlético de Madrid, el club habría decidido no alterar los cronogramas de entrenamiento ni exponer a los jugadores a posibles efectos secundarios, motivo por el cual Molina, Álvarez y Simeone no recibieron la vacuna y quedaron afuera del viaje.
Por su parte, Thiago Almada, también futbolista del Colchonero, sí está vacunado, probablemente desde su paso por Botafogo, en Brasil, país que también exige la inmunización. Lo mismo ocurre con Nicolás González, otro de los convocados por Scaloni que integrará la delegación.
El encuentro frente a Angola se jugará el viernes 14 de noviembre en la capital Luanda, y será el único compromiso de la Albiceleste durante la fecha FIFA. A diferencia de otras giras, el plantel realiza una breve preparación en España antes de emprender viaje al sudoeste africano, en una jornada que servirá también como cierre del año para el equipo de Lionel Scaloni.
