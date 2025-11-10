Emiliano Buendía, convocado de último momento en la Selección Argentina

Enzo Fernández, otra baja importante en la Selección Argentina

A las ausencias de los jugadores colchoneros se sumó la de Enzo Fernández, quien finalmente no viajará por un edema óseo en la rodilla derecha. El mediocampista del Chelsea continuará su recuperación en Inglaterra, por lo que Scaloni decidió preservarlo para los compromisos de 2026.

En contrapartida, el cuerpo técnico sumó dos caras nuevas: Kevin Mac Allister, quien podría debutar con la Mayor, y Lisandro Martínez, que vuelve tras su lesión ligamentaria y participará únicamente de los entrenamientos, sin minutos en cancha.

De esta manera, con Buendía como refuerzo de último momento, Argentina afrontará su último amistoso del año con un plantel mixto entre habituales titulares y jugadores en observación, en el marco de la gira por África que servirá como preparación de cara al Mundial 2026.