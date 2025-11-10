Emiliano Buendía, convocado de último momento en la Selección Argentina
El delantero del Aston Villa, de gran presente en la Premier League, fue citado por Lionel Scaloni para enfrentar a Angola tras la baja de Julián Álvarez.
La Selección Argentina tuvo un lunes movido. Con el amistoso ante Angola programado para este viernes a las 13.00 en Luanda, Lionel Scaloni debió rearmar la lista de convocados a raíz de varias bajas inesperadas. La principal novedad es el llamado de Emiliano Buendía, delantero del Aston Villa, quien atraviesa un excelente momento en Inglaterra y vuelve al seleccionado después de más de dos años.
El marplatense, de 28 años, ocupará el lugar que dejó vacante Julián Álvarez, desafectado junto a Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores del Atlético de Madrid. Los futbolistas no podrán viajar a África porque no se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a Angola.
“#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda”, informó la cuenta oficial del combinado nacional en redes sociales.
Emiliano Buendía, convocado de último momento en la Selección Argentina
Buendía viene de anotar un golazo de tiro libre en la Premier League ante Bournemouth y acumula cuatro tantos y dos asistencias en 15 partidos con el Aston Villa esta temporada, donde comparte equipo con Emiliano “Dibu” Martínez.
El atacante ya había debutado con la camiseta albiceleste en febrero de 2022, en la victoria 1-0 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, una lesión ligamentaria lo mantuvo alejado del seleccionado, aunque fue convocado nuevamente este año para el amistoso frente a Chile, donde fue suplente.
Enzo Fernández, otra baja importante en la Selección Argentina
A las ausencias de los jugadores colchoneros se sumó la de Enzo Fernández, quien finalmente no viajará por un edema óseo en la rodilla derecha. El mediocampista del Chelsea continuará su recuperación en Inglaterra, por lo que Scaloni decidió preservarlo para los compromisos de 2026.
En contrapartida, el cuerpo técnico sumó dos caras nuevas: Kevin Mac Allister, quien podría debutar con la Mayor, y Lisandro Martínez, que vuelve tras su lesión ligamentaria y participará únicamente de los entrenamientos, sin minutos en cancha.
De esta manera, con Buendía como refuerzo de último momento, Argentina afrontará su último amistoso del año con un plantel mixto entre habituales titulares y jugadores en observación, en el marco de la gira por África que servirá como preparación de cara al Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario