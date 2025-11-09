Kevin Mac Allister fue convocado para el amistoso de la Selección Argentina ante Angola
El defensor de Royale Union Saint-Gilloise fue citado de urgencia por Lionel Scaloni y se sumará a la gira internacional de la Selección Argentina en África.
La Selección Argentina sumó una sorpresa en su lista para la gira internacional: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y jugador del Royale Union Saint-Gilloise, fue convocado de urgencia por Lionel Scaloni para el amistoso del 14 de noviembre ante Angola en Luanda. El defensor se unirá al plantel albiceleste durante los entrenamientos en Alicante.
La confirmación llegó en las últimas horas del sábado, cuando el cuerpo técnico se comunicó con el futbolista para sumarlo a la convocatoria de la Albiceleste. El defensor de 26 años, de gran presente en en su equipo, formará parte de la gira internacional que cerrará el año con el amistoso frente a Angola.
El llamado se produjo tras la baja de Enzo Fernández y el regreso de Lisandro Martínez, quienes modificaron la planificación inicial del plantel. Mac Allister se incorporará a los entrenamientos en Alicante, donde la Albiceleste hará base junto a Lionel Messi y el resto de los convocados antes de viajar hacia Luanda.
Considerado un “tapado” por muchos, Kevin Mac Allister viene consolidando una destacada trayectoria en Europa. En el Royale Union Saint-Gilloise, donde ya conquistó tres títulos locales, se transformó en una pieza clave por su solidez y polifuncionalidad: puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral derecho, una característica muy valorada por el cuerpo técnico nacional.
En la actual temporada disputó 17 partidos, marcó un gol y brindó una asistencia en la Champions League. Su rendimiento llamó la atención del entorno de Scaloni, que decidió premiar su regularidad y versatilidad con esta inesperada citación.
Reencuentro familiar en la Selección Argentina
El amistoso ante Angola tendrá además un condimento especial: volverá a reunir a los hermanos Mac Allister bajo los colores de la Selección. Kevin ya se había cruzado con Alexis en octubre de 2023 durante un Liverpool–Union Saint-Gilloise por la Europa League, pero esta vez compartirán plantel en la campeona del mundo y bicampeona de América.
El amistoso frente a Angola se jugará el jueves 14 de noviembre en Luanda, en el cierre del calendario 2025. Será la última prueba antes de que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico definan la lista preliminar para el Mundial 2026.
