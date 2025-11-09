Kevin Mac Allister fue convocado para el amistoso de la Selección Argentina ante Angola

Reencuentro familiar en la Selección Argentina

El amistoso ante Angola tendrá además un condimento especial: volverá a reunir a los hermanos Mac Allister bajo los colores de la Selección. Kevin ya se había cruzado con Alexis en octubre de 2023 durante un Liverpool–Union Saint-Gilloise por la Europa League, pero esta vez compartirán plantel en la campeona del mundo y bicampeona de América.

El amistoso frente a Angola se jugará el jueves 14 de noviembre en Luanda, en el cierre del calendario 2025. Será la última prueba antes de que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico definan la lista preliminar para el Mundial 2026.