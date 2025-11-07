Cambió la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo se jugará

La esperada Finalissima entre la Selección Argentina y España, que enfrentará a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa, finalmente se disputará un día antes de lo que se había anunciado. Según publicó el diario español Marca, la FIFA resolvió adelantar el encuentro para el viernes 27 de marzo, en el imponente estadio de Lusail, en Doha, el mismo escenario donde la Selección Argentina levantó la Copa del Mundo en 2022.