River sorprendió con la lista para la Copa Sudamericana: el refuerzo estrella que se quedó afuera

Los otros jugadores que quedaron excluidos junto a Lucas Beltrán

Además de Beltrán, "Chacho" tampoco inscribirá a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. Ambos llegaron por su pedido expreso para reforzar distintas posiciones, pero el límite impuesto por la Conmebol obligó al entrenador a dejar futbolistas importantes fuera de la lista.

Tampoco estará Tobías Ramírez. El defensor central, incorporado durante el mercado anterior gracias a una prórroga especial de la AFA, ya recibió el alta médica tras la operación en su rodilla derecha, aunque no será incluido en esta ventana de modificaciones.

Cuándo juega River por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto de Núñez debutará en la serie de octavos de final el miércoles 12 de agosto, cuando visite a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro comenzará a las 21.30. La revancha se disputará una semana más tarde, el miércoles 19 de agosto, en el estadio Monumental y también comenzará a la misma hora.