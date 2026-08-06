River sorprendió con la lista para la Copa Sudamericana: el refuerzo estrella que se quedó afuera
Eduardo Coudet definió las modificaciones en la lista de buena fe para los octavos de final y una de las decisiones más llamativas fue dejar afuera a un recién llegado.
River ya empezó a tomar decisiones de cara al inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y una de ellas generó sorpresa entre los hinchas. Eduardo Coudet resolvió que Lucas Beltrán no integre la lista de buena fe para afrontar la serie frente a Independiente Santa Fe, una determinación que llamó la atención por tratarse de uno de los refuerzos más importantes del mercado.
El reglamento del torneo limita la cantidad de modificaciones que cada equipo puede realizar en esta instancia y el entrenador debió seleccionar únicamente cinco incorporaciones para integrar la nómina definitiva. La ausencia del delantero surgido en el club fue la decisión más resonante de Coudet.
Beltrán regresó desde Fiorentina durante este mercado de pases y ya disputó los primeros partidos con la camiseta de River, aunque todavía no logró destacarse individualmente en un equipo que continúa buscando su mejor funcionamiento. Además, el inminente regreso de Sebastián Driussi terminó influyendo en la planificación del cuerpo técnico para la competencia continental.
Qué refuerzos de River sí estarán en la Copa Sudamericana
Entre las incorporaciones elegidas aparece Rafael Santos Borré, quien pese a un rendimiento irregular desde su regreso volverá a integrar la lista para disputar el certamen internacional. También fueron incluidos los campeones del mundo Nicolás Otamendi y Ángel Correa, dos futbolistas considerados fundamentales por el entrenador debido a su experiencia y liderazgo.
Otro de los nombres que ingresará será Francisco Ortega. La lesión muscular sufrida por Marcos Acuña y la falta de otro lateral izquierdo natural hicieron que el ex Vélez ganara terreno en la consideración del cuerpo técnico. La quinta modificación apunta a Tobías Andrada, una de las apuestas más importantes de River para el futuro, que tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una competencia internacional con el club.
Los otros jugadores que quedaron excluidos junto a Lucas Beltrán
Además de Beltrán, "Chacho" tampoco inscribirá a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. Ambos llegaron por su pedido expreso para reforzar distintas posiciones, pero el límite impuesto por la Conmebol obligó al entrenador a dejar futbolistas importantes fuera de la lista.
Tampoco estará Tobías Ramírez. El defensor central, incorporado durante el mercado anterior gracias a una prórroga especial de la AFA, ya recibió el alta médica tras la operación en su rodilla derecha, aunque no será incluido en esta ventana de modificaciones.
Cuándo juega River por los octavos de final de la Copa Sudamericana
El conjunto de Núñez debutará en la serie de octavos de final el miércoles 12 de agosto, cuando visite a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro comenzará a las 21.30. La revancha se disputará una semana más tarde, el miércoles 19 de agosto, en el estadio Monumental y también comenzará a la misma hora.
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