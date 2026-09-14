Quién era Rogério Camilo Ramos, el custodio de Virginia Fonseca y Vinicius Jr. que murió junto a su esposa

También era pastor junto a su esposa

Más allá de su carrera como policía y su trabajo en seguridad privada, llevaba adelante una actividad religiosa junto a Paulla. La pareja ejercía como pastores de la iglesia Viver em Cristo, en Goiânia, donde desarrollaban tareas vinculadas a la comunidad religiosa.

Ese aspecto de su vida fue destacado luego de conocerse la noticia del accidente, ya que Rogério y Paulla compartían tanto su vida familiar como su actividad pastoral.

La Policía Militar de Goiás también recordó al oficial fallecido mediante una referencia bíblica en su comunicado: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe», correspondiente a 2 Timoteo 4:7.

El último adiós al exteniente de la Policía Militar

La despedida de Rogério Camilo se realizó este lunes 14 de septiembre en el Complejo Vale do Cerrado, ubicado en Goiânia.

Según el aviso publicado por la Policía Militar de Goiás, el funeral comenzó a las 7:00, mientras que el servicio fúnebre estaba previsto para las 7:30 y el entierro para las 9:00.

La institución policial destacó la trayectoria del veterano teniente y sostuvo que su recorrido profesional permanecerá en la memoria de quienes compartieron su carrera.