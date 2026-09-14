Quién era Rogério Camilo Ramos, el custodio de Virginia Fonseca y Vinicius Jr. que murió junto a su esposa
Tenía 53 años, era teniente retirado de la Policía Militar de Goiás y trabajaba como seguridad privada de la familia de la influencer. También era pastor.
La muerte de Rogério Camilo Ramos conmocionó a su entorno familiar, religioso y profesional. El hombre de 53 años, conocido por su trabajo como guardaespaldas de Virginia Fonseca, Vinicius Jr. y su familia, murió durante la mañana del domingo 13 de septiembre en un accidente de motocicleta ocurrido en Goiás, Brasil.
Rogério viajaba junto a su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, de 43 años, cuando la motocicleta en la que se desplazaban salió de la carretera y terminó impactando contra un árbol. El choque se produjo sobre la BR-060, a la altura del municipio de Guapó, y ambos fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas. La tragedia dejó además a una hija de 12 años, según la información difundida tras el accidente.
Rogério Camilo, de la Policía Militar a la seguridad privada
Una de las facetas menos conocidas de Rogério Camilo estaba relacionada con su extensa trayectoria dentro de las fuerzas de seguridad. Había sido integrante de la Policía Militar del Estado de Goiás y alcanzó el rango de teniente. De acuerdo con la comunicación oficial de la institución, había nacido el 31 de mayo de 1973 y se había retirado del servicio activo poco más de dos meses antes de su muerte.
La Policía Militar de Goiás difundió una nota oficial para comunicar su fallecimiento y el de su esposa, en la que destacó la trayectoria del veterano oficial y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la corporación.
Su experiencia dentro de la fuerza también se trasladó posteriormente al ámbito privado. Tras retirarse de la Policía Militar, Rogério continuó vinculado a tareas de seguridad y comenzó a trabajar como guardaespaldas privado de la familia de Virginia Fonseca, una de las influencers más conocidas de Brasil.
También era pastor junto a su esposa
Más allá de su carrera como policía y su trabajo en seguridad privada, llevaba adelante una actividad religiosa junto a Paulla. La pareja ejercía como pastores de la iglesia Viver em Cristo, en Goiânia, donde desarrollaban tareas vinculadas a la comunidad religiosa.
Ese aspecto de su vida fue destacado luego de conocerse la noticia del accidente, ya que Rogério y Paulla compartían tanto su vida familiar como su actividad pastoral.
La Policía Militar de Goiás también recordó al oficial fallecido mediante una referencia bíblica en su comunicado: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe», correspondiente a 2 Timoteo 4:7.
El último adiós al exteniente de la Policía Militar
La despedida de Rogério Camilo se realizó este lunes 14 de septiembre en el Complejo Vale do Cerrado, ubicado en Goiânia.
Según el aviso publicado por la Policía Militar de Goiás, el funeral comenzó a las 7:00, mientras que el servicio fúnebre estaba previsto para las 7:30 y el entierro para las 9:00.
La institución policial destacó la trayectoria del veterano teniente y sostuvo que su recorrido profesional permanecerá en la memoria de quienes compartieron su carrera.
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