Enriquecimiento ilícito: vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio

Manuel Adorni, exfuncionario del Gobierno de Javier Milei.

Uno de los puntos sobre los que deberá responder Adorni es el origen de los dólares en efectivo que incorporó a sus declaraciones juradas a través de rectificaciones y que atribuyó a la venta de activos. La fiscalía le pidió que precise qué bienes fueron vendidos, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad de los fondos.

La situación patrimonial de dos inmuebles también forma parte del requerimiento. Adorni deberá explicar el origen de los fondos utilizados para la compra del lote en el country Indio Cuá, así como las erogaciones destinadas a la remodelación de la propiedad. En particular, la investigación puso el foco en pagos en efectivo realizados al contratista Matías Tabar, por unos 245 mil dólares.

También tendrá que responder por la adquisición de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y por los fondos utilizados para comprar el mobiliario de esa propiedad. La fiscalía busca determinar cómo se financiaron esas operaciones y por qué algunas de las erogaciones aparecen vinculadas patrimonialmente a su esposa, Bettina Angeletti.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Las explicaciones solicitadas abarcan además préstamos declarados con familiares, la compra de una camioneta Jeep, gastos realizados durante viajes al exterior y determinados consumos que habrían sido abonados mediante terceras personas. La fiscalía también pidió precisiones sobre honorarios profesionales vinculados con operaciones inmobiliarias.

Otro capítulo de la investigación está relacionado con las criptomonedas. La Justicia pidió información a plataformas de activos virtuales para reconstruir operaciones y determinar el origen de los fondos con los que Adorni dijo haber iniciado sus inversiones. El exfuncionario había declarado públicamente que contaba con criptoactivos desde antes de su ingreso a la función pública.

La fiscalía también detectó movimientos en cuentas bancarias que, según el requerimiento, no estarían vinculados con ingresos salariales provenientes del Estado. Por eso, el descargo deberá incluir precisiones sobre el origen de esos depósitos y sobre otros fondos incorporados a las declaraciones juradas.