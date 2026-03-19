Quién es Brian Gutiérrez, el juvenil de River que firmó su primer contrato profesional

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El sueño de Primera en River y su formación fuera de la cancha

Más allá de su crecimiento dentro del campo, Gutiérrez también le da importancia a su desarrollo personal. "Estudiando no sólo crezco como ser humano, sino que también me sirve para jugar, porque me ayuda a desarrollarme mentalmente para leer mejor el juego y tomar buenas decisiones”, expresó en el sitio oficial del club.

Con intenciones de estudiar Periodismo Deportivo en el futuro, el juvenil busca seguir los pasos de otros talentos recientes como Franco Mastantuono e Ian Subiabre. En ese camino, intentará ganarse un lugar en la Primera División, sabiendo que su evolución en la Reserva será clave para cumplir ese objetivo.