Quién es Brian Gutiérrez, el juvenil de River que firmó su primer contrato profesional
Brian Gutiérrez, defensor zurdo categoría 2007 de River, firmó contrato hasta 2028 y es una de las promesas del club tras destacarse en inferiores.
Brian Gutiérrez dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con River, que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2028. El defensor central zurdo, categoría 2007, se consolida así como una de las grandes promesas surgidas de las inferiores del club.
Oriundo de Mataderos, el futbolista comenzó su camino en el fútbol en el club El Progreso de su barrio y luego pasó por Nueva Chicago, antes de tener su oportunidad en River. Su llegada al Millonario tuvo un detalle particular: cuando le preguntaron en qué puesto jugaba, su padre le sugirió: "Jugá de 6", una decisión que terminaría siendo clave.
Brian Gutiérrez, promesa de River y su crecimiento en inferiores
Con 18 años y una altura de 1,85 metros, el zaguero se destaca por su presencia física, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para imponerse en los duelos individuales. Además, su pasado como mediocampista le aporta una salida limpia con la pelota desde el fondo. En cuanto a sus referentes, el propio futbolista explicó: "Observo mucho a Paulo Díaz y también admiro al Cuti Romero, porque gana en el uno contra uno y tiene gran personalidad".
Uno de los hitos de su carrera en inferiores se dio en abril de 2025, cuando integró un selectivo de River que viajó a Marruecos para disputar la Mohammed VI Football Academy. Allí, el equipo se consagró campeón tras vencer al Crystal Palace y Gutiérrez fue elegido como el mejor marcador central del torneo.
Meses más tarde, tuvo su estreno en la Reserva frente a Deportivo Riestra, bajo la conducción de Marcelo Escudero. Con apenas ocho partidos en esa categoría, logró dar el salto y firmar su primer vínculo profesional.
El sueño de Primera en River y su formación fuera de la cancha
Más allá de su crecimiento dentro del campo, Gutiérrez también le da importancia a su desarrollo personal. "Estudiando no sólo crezco como ser humano, sino que también me sirve para jugar, porque me ayuda a desarrollarme mentalmente para leer mejor el juego y tomar buenas decisiones”, expresó en el sitio oficial del club.
Con intenciones de estudiar Periodismo Deportivo en el futuro, el juvenil busca seguir los pasos de otros talentos recientes como Franco Mastantuono e Ian Subiabre. En ese camino, intentará ganarse un lugar en la Primera División, sabiendo que su evolución en la Reserva será clave para cumplir ese objetivo.
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