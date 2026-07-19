Quién es el entrenador de la Selección de España

El DT de la Selección de España

Antes de iniciar su carrera como entrenador, De la Fuente jugó como lateral izquierdo y desarrolló gran parte de su trayectoria en Athletic Club, donde conquistó dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Una vez retirado de la actividad, comenzó a trabajar como DT y construyó gran parte de su carrera dentro de la Real Federación Española de Fútbol.