Quién es el entrenador de la Selección de España
Luis de la Fuente dirige a España desde 2022 y ya conquistó la Eurocopa 2024. Ahora buscará darle a "La Roja" su segunda Copa del Mundo. Los detalles en la nota.
España va en busca de su segunda estrella este domingo, cuando enfrente a Argentina en el MetLife de Nueva Jersey, escenario elegido por la FIFA para la gran final del Mundial 2026.
Será la segunda final mundialista en la historia de España, que intentará repetir la consagración lograda en Sudáfrica 2010. Al frente del equipo se encuentra Luis de la Fuente, el entrenador que está al frente de "La Roja" desde fines del 2022 y ya se coronó campeón de la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024.
El DT de la Selección de España
Antes de iniciar su carrera como entrenador, De la Fuente jugó como lateral izquierdo y desarrolló gran parte de su trayectoria en Athletic Club, donde conquistó dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Una vez retirado de la actividad, comenzó a trabajar como DT y construyó gran parte de su carrera dentro de la Real Federación Española de Fútbol.
A partir de 2013 estuvo al frente de distintas selecciones juveniles de España y ganó la Eurocopa Sub-19, la Eurocopa Sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese recorrido fue determinante para que asumiera la conducción de la selección mayor a fines de 2022.
Desde su llegada al primer equipo, España regresó a la élite del fútbol. Bajo su conducción ganó la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024, además de convertirse en el primer entrenador español en conquistar el certamen continental en las categorías Sub-19, Sub-21 y absoluta.
Uno de los puntos fuertes de su ciclo fue la continuidad entre las selecciones juveniles y la mayor. Gracias a ese trabajo, logró consolidar un plantel con varios futbolistas a los que ya había dirigido, como Pedri, Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams y Mikel Merino, hoy referentes de "La Roja".
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