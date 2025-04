Quién es el juvenil de Boca que metió un cuatro goles en Reserva: su historia

En la segunda mitad, no aflojó. A los tres minutos, sacó un potente remate al segundo palo luego de una gran jugada individual de Aranda. Segundos después, presionó la salida rival, combinó con Valentino Simoni y definió con frialdad ante el arquero.

El joven, que firmó su primer contrato profesional en septiembre de 2024, es un ejemplo de sacrificio: "Mi familia me ayuda mucho. Yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana. Cuando me pongo la remera de Boca siento que tengo que dejar todo", recordó en una entrevista cuando jugaba en la Novena División.

Tras su brillante actuación, el delantero expresó su felicidad: "Busco ayudar desde donde me toque. Por suerte pude ayudar al grupo con estos cuatro goles", dijo, y le dedicó el logro a su familia: "Van para mi mamá, mi papá, mi novia y mis suegros que vinieron a verme".

La palabra de Leonel Flores tras el triunfo de Boca

