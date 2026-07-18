Quién es María Becerra, La Nena de Argentina que llenó River, cruzó a Javier Milei y cantará el Himno

Su popularidad se materializó en diciembre de 2025, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en agotar tres shows consecutivos en el estadio de River Plate. Las presentaciones ante más de 170.000 personas destacaron no solo por la increíble convocatoria, sino también por ser el primer evento en la historia del estadio Monumental en contar con un innovador formato de escenario 360°.

El fuerte cruce mediático con el presidente Javier Milei

VIDEO RETRO Javier Milei llamaba María BCRA a María Becerra, la designada para cantar el Himno Nacional Argentino pic.twitter.com/8ZDZdP16Xd — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

En los últimos años, la figura de la artista trascendió el ámbito exclusivamente musical para generar eco en el terreno sociopolítico. Su posicionamiento público derivó en fuertes y violentos cruces mediáticos con el actual presidente de la Nación, Javier Milei. En marzo de 2025, durante una entrevista televisiva, el mandatario apuntó contra la cantante y contra Lali Espósito utilizando apodos ofensivos. Ante las cámaras, el referente libertario arremetió contra sus comentarios y las trató de "Ladri Depósito" y "María BCRA", recriminándoles que "ahora callan" sobre diferentes hechos de inseguridad.

A pesar de los ataques gubernamentales, María Becerra se consolidó como una voz ineludible en el panorama artístico y social argentino. Ahora, con toda esa experiencia y éxito a cuestas, la artista nacida en Quilmes y criada escuchando la música de sus padres y cantantes como Selena Quintanilla, asume el enorme orgullo de ser la voz elegida para emocionar a millones de argentinos entonando las estrofas del Himno Nacional frente a España, justo en la previa de la gran definición en Estados Unidos.