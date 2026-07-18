Quién es María Becerra, La Nena de Argentina que llenó River, cruzó a Javier Milei y cantará el Himno
Nacida en Quilmes, María Becerra se consolidó como una de las máximas figuras y tendrá la responsabilidad de cantar el himno en la final del Mundial 2026.
La confirmación de María Becerra para entonar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 representa otro enorme hito en su corta pero sumamente exitosa carrera profesional. Desde sus comienzos en las redes sociales hasta alcanzar la cima global y cruzar ideológicamente al presidente Javier Milei, "La Nena de Argentina" construyó una trayectoria imparable.
Los inicios de María Becerra en YouTube y su salto a la música
María de los Ángeles Becerra nació el 12 de febrero de 2000 en Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires. Con un fuerte interés por lo artístico desde pequeña, en 2015 comenzó a subir contenido en su canal de YouTube, el cual logró superar rápidamente los tres millones de suscriptores. Su éxito en la plataforma la posicionó como una de las diez youtubers más influyentes de Argentina, logrando acuerdos comerciales y participaciones teatrales. Sin embargo, la fama temprana la llevó a tomar una difícil decisión personal: abandonar los estudios secundarios para sostener los ingresos económicos de su familia y dedicarse de lleno a su pasión.
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En 2019, la joven de Quilmes dejó atrás su carrera digital y se lanzó oficialmente como cantante con su EP debut "222". Con elementos de pop urbano, su tema «Dime cómo hago» marcó su primera aparición en la revista Billboard, siendo tan solo un pequeño adelanto del éxito masivo que alcanzaría en los años siguientes.
Récords mundiales y el histórico show en River Plate
El crecimiento de su carrera fue exponencial, coronándose como la artista femenina argentina más reproducida a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify y logrando un récord nacional con su álbum debut "Animal". En 2023, su segundo álbum de estudio, "La nena de Argentina", reafirmó su liderazgo absoluto en la industria musical, ubicándose como uno de los discos más escuchados a nivel global y logrando la marca de once canciones en simultáneo dentro del listado Hot 100 de Billboard en la misma semana.
Su popularidad se materializó en diciembre de 2025, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en agotar tres shows consecutivos en el estadio de River Plate. Las presentaciones ante más de 170.000 personas destacaron no solo por la increíble convocatoria, sino también por ser el primer evento en la historia del estadio Monumental en contar con un innovador formato de escenario 360°.
El fuerte cruce mediático con el presidente Javier Milei
En los últimos años, la figura de la artista trascendió el ámbito exclusivamente musical para generar eco en el terreno sociopolítico. Su posicionamiento público derivó en fuertes y violentos cruces mediáticos con el actual presidente de la Nación, Javier Milei. En marzo de 2025, durante una entrevista televisiva, el mandatario apuntó contra la cantante y contra Lali Espósito utilizando apodos ofensivos. Ante las cámaras, el referente libertario arremetió contra sus comentarios y las trató de "Ladri Depósito" y "María BCRA", recriminándoles que "ahora callan" sobre diferentes hechos de inseguridad.
A pesar de los ataques gubernamentales, María Becerra se consolidó como una voz ineludible en el panorama artístico y social argentino. Ahora, con toda esa experiencia y éxito a cuestas, la artista nacida en Quilmes y criada escuchando la música de sus padres y cantantes como Selena Quintanilla, asume el enorme orgullo de ser la voz elegida para emocionar a millones de argentinos entonando las estrofas del Himno Nacional frente a España, justo en la previa de la gran definición en Estados Unidos.
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