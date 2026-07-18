Axel Kicillof firmó la resolución y hay 37.000 personas que tendrán feriado durante la final del Mundial 2026
El gobernador Axel Kicillof confirmó un día no laborable para dos localidades bonaerenses este domingo 19 de julio, coincidiendo con el esperado partido.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof confirmó el asueto para dos localidades bonaerenses que celebran su aniversario este domingo 19 de julio, coincidiendo con el histórico partido de la Selección Argentina frente a España por el Mundial 2026.
A la inmensa expectativa por la final del Mundial 2026 frente a España, más de 36.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires le sumarán un motivo extra de celebración. El domingo 19 de julio será día no laborable para dos localidades específicas que conmemoran un nuevo año desde su creación.
Qué localidades tienen feriado el 19 de julio por decisión de Axel Kicillof
De acuerdo al cronograma oficial, la medida beneficia directamente a los ciudadanos que residen en los siguientes puntos del territorio bonaerense:
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Lincoln: Todo el partido tiene decretado su feriado local este 19 de julio debido a su aniversario fundacional. La ciudad cabecera fue fundada oficialmente el 19 de julio de 1865 por decreto del Poder Ejecutivo. Según el último censo nacional de 2022, esta región cuenta con 32.773 habitantes.
Juan Bautista Alberdi: Esta localidad, perteneciente al partido de Leandro Nicéforo Alem, también festeja su aniversario fundacional este 19 de julio. El pueblo, que en la actualidad cuenta con 4.087 habitantes, toma como fecha de inicio el 19 de julio de 1894, día exacto en que se efectuó la primera escrituración de venta de un solar en la zona.
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Al sumar ambas poblaciones, la resolución provincial alcanza a casi 37.000 personas que gozarán de este feriado local, permitiéndoles disfrutar de los festejos patrios y organizar con mayor tranquilidad la previa de la gran final de la Copa del Mundo.
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