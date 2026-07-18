Axel Kicillof firmó la resolución y hay 37.000 personas que tendrán feriado durante la final del Mundial 2026

Lincoln: Todo el partido tiene decretado su feriado local este 19 de julio debido a su aniversario fundacional. La ciudad cabecera fue fundada oficialmente el 19 de julio de 1865 por decreto del Poder Ejecutivo. Según el último censo nacional de 2022, esta región cuenta con 32.773 habitantes.

Juan Bautista Alberdi: Esta localidad, perteneciente al partido de Leandro Nicéforo Alem, también festeja su aniversario fundacional este 19 de julio. El pueblo, que en la actualidad cuenta con 4.087 habitantes, toma como fecha de inicio el 19 de julio de 1894, día exacto en que se efectuó la primera escrituración de venta de un solar en la zona.