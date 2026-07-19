"Yendo": María Becerra mostró su viaje a Nueva York en avión privado para la final del Mundial 2026
La reconocida cantante María Becerra viajó rumbo a Nueva York para entonar el Himno Nacional en la inminente final del Mundial 2026.
Tras una ola de fuertes rumores, la exitosa artista María Becerra confirmó su presencia en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la cantante compartió una fotografía desde un avión privado rumbo a Nueva York, palpitando su participación en la previa de la final del Mundial 2026.
IMPORTANTE: Axel Kicillof firmó la resolución y hay 37.000 personas que tendrán feriado durante la final del Mundial 2026
El guiño de María Becerra antes de la final del Mundial 2026
Con lentes de sol, posando junto a una camiseta de la Selección Argentina y la pelota oficial del torneo, la artista publicó una imagen en su cuenta de Instagram con una sola palabra que enloqueció a los fanáticos: "Yendo". El destino del vuelo marcaba explícitamente la ciudad de Nueva York, sede del partido decisivo frente a España.
La confirmación extraoficial había llegado horas antes de la mano del periodista Gastón Edul, quien aseguró mediante sus redes que "La Nena de Argentina" fue la elegida para entonar el Himno Nacional, replicando el emotivo momento que protagonizó Lali Espósito en la edición de 2022.
Los motivos de agenda que anticiparon su llegada a Nueva York
Las especulaciones sobre su participación en el MetLife Stadium habían cobrado muchísima fuerza en las últimas horas debido a un sorpresivo y abrupto cambio de planes en su gira europea. La artista quilmeña se encontraba en España para presentarse en el Festival Bigsound de Pontevedra, pero la organización del evento debió adelantar su show dos horas y media.
"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios... María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas", comunicaron desde el festival. Esta modificación relámpago fue clave, ya que le permitió a la cantante tomar su vuelo a tiempo para sumarse a los festejos organizados por Telemundo, donde representará al país junto a grandes figuras como Yami Safdie, Ozuna y Gente de Zona.
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