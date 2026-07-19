"Yendo": María Becerra mostró su viaje a Nueva York en avión privado para la final del Mundial 2026

"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios... María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas", comunicaron desde el festival. Esta modificación relámpago fue clave, ya que le permitió a la cantante tomar su vuelo a tiempo para sumarse a los festejos organizados por Telemundo, donde representará al país junto a grandes figuras como Yami Safdie, Ozuna y Gente de Zona.