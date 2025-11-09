Quién relata el Superclásico en cada canal
Boca y River se juegan más que un partido este domingo en La Bombonera y la expectativa en el fútbol argentino está cada vez más alta.
Boca y River se enfrentarán este domingo en un nuevo clásico del fútbol argentino. Ambos equipos se verán las caras nuevamente en La Bombonera desde las 16 en un partido correspondiente a la fecha 15 (Interzonal) del Torneo Clausura 2025. Nicolás Ramírez será el árbitro, y la transmisión estará disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Quién relata el Superclásico en cada canal
Para los hinchas que no puedan ir a ver el encuentro al estadio, podrán seguirlo a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, quienes transmitirán el encuentro en paralelo. En ambos casos, será necesario tener contratado el pack fútbol para disponer de ambos canales.
- ESPN Premium: Relato de Sebastián Vignolo, comentarios de Diego Latorre
- TNT Sports: Relato de Pablo Giralt, comentarios de Juan Pablo Varsky
Más allá de tratarse de un partido con mucha historia, será un encuentro que defina el futuro cercano de ambos equipos. Tanto Boca cómo River buscan asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y no depender de quedarse con el título del Torneo Clausura para ingresar a la competencia internacional. Con ese panorama el Xeneize tiene una ventaja de cuatro puntos y este cruce será fundamental para la definición.
Probables formaciones del Superclásico del Fútbol argentino
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Boca vs. River por el Torneo Clausura: otros datos
- Hora: 16.30
- TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Nicolás Ramírez
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario