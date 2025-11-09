Quién relata el Superclásico en cada canal

ESPN Premium: Relato de Sebastián Vignolo, comentarios de Diego Latorre

TNT Sports: Relato de Pablo Giralt, comentarios de Juan Pablo Varsky

Más allá de tratarse de un partido con mucha historia, será un encuentro que defina el futuro cercano de ambos equipos. Tanto Boca cómo River buscan asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y no depender de quedarse con el título del Torneo Clausura para ingresar a la competencia internacional. Con ese panorama el Xeneize tiene una ventaja de cuatro puntos y este cruce será fundamental para la definición.