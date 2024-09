Quién será el entrenador de Boca

Un nombre que rápidamente instalaron los hinchas y que por el momento está muy lejos de concretarse, es el del Guillermo Barros Schelotto. El DT, que en su momento tuvo un ciclo exitoso en el club pero que quedó empañado con la final de la Copa Libertadores que perdió en Madrid ante River, hoy siente que no están las condiciones dadas y no tiene pensado volver. Por esta razón, surgieron otros nombres que todavía no convencen pero que podrían tener una chance.

Quién puede ser el nuevo técnico de Boca ante la posible salida de Diego Martínez

Carlos Tevez : luego de su salida de Independiente, el entrenador tuvo algunas chances de trabajo pero por el momento se encuentra sin club. Es un ídolo de la Institución y algunos hinchas lo ven capacitado para hacerse cargo en este momento.

: luego de su salida de Independiente, el entrenador tuvo algunas chances de trabajo pero por el momento se encuentra sin club. Es un ídolo de la Institución y algunos hinchas lo ven capacitado para hacerse cargo en este momento. Fernando Gago : Medios mexicanos ponen en duda la continuidad de Pintita al frente del conjunto de Chivas tras las últimas dos derrotas pesadas (Cruz Azul y América, ambos como visitante) pero sobre todo porque aseveran que es uno de los grandes candidatos a ser el próximo entrenador de Boca

: Medios mexicanos ponen en duda la continuidad de Pintita al frente del conjunto de Chivas tras las últimas dos derrotas pesadas (Cruz Azul y América, ambos como visitante) pero sobre todo porque aseveran que es uno de los grandes candidatos a ser el próximo entrenador de Boca Gabriel Heinze : el ex futbolista de la Selección Argentina, vive en España actualmente y por dicho motivo rechazó una reciente propuesta de Argentinos Juniors, y, salvo un cambio radical, no tiene intenciones de volver al país.

: el ex futbolista de la Selección Argentina, vive en España actualmente y por dicho motivo rechazó una reciente propuesta de Argentinos Juniors, y, salvo un cambio radical, no tiene intenciones de volver al país. Kily González: el actual entrenador de Unión con paso por Boca como futbolista, hace tiempo que aparece en el eje de atención y descartó que pueda llegar al Xeneize por su compromiso con el Tatengue.