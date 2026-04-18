De quién se trata: el jugador que la rompió en la liga alemana, se hizo millonario pero lo perdió todo

Lo que sucedió con su fortuna

Después de su etapa en Turquía, el rendimiento de Aílton se fue debilitando y terminó regresando a Brasil, donde su situación personal y económica se volvió complicada, marcada por una mala administración de sus ingresos durante su carrera.

En ese contexto de dificultades, su vínculo con el Werder Bremen volvió a tomar relevancia: el club alemán le brindó un reconocimiento especial en forma de homenaje, gesto que lo ayudó a recuperar respaldo público y también le permitió obtener un empujón financiero para reordenar su vida luego de tiempos tumultuosos.