De quién se trata: el jugador que la rompió en la liga alemana, se hizo millonario pero lo perdió todo
Tuvo una extensa carrera en Alemania y se consolidó como uno de los delanteros más temidos de Brasil. Tras su retiro, los gastos desmedidos lo acorralaron y casi lo dejan en la calle. Descubrí su atrapante historia acá.
Aílton Gonçalves llegó al fútbol europeo desde Brasil y vivió su etapa de mejor etapa en Alemania, donde se consolidó como uno de los grandes delanteros de las ligas de élite, siendo decisivo y con una gran capacidad goleadora. Su paso por Europa estuvo marcado por goles y títulos, siendo figura por cada club que paso.
Sin embargo, luego de colgar los botines, su carrera comenzó a apagarse y su situación personal y económica se volvió inestable, cerrando una historia que pasó de la gloria deportiva a un final mucho más complicado fuera de las canchas.
La historia de Aílton Gonçalves y su paso por el fútbol
Gonçalves llegó al fútbol alemán sin un impacto inmediato, ya que en sus primeros partidos le costó adaptarse y tuvo un registro goleador muy bajo. A pesar de ese arranque discreto, el Werder Bremen decidió sostenerlo, confiando en que su capacidad ofensiva podía aparecer en cualquier momento.
Esa decisión terminó siendo clave, porque con el paso de las temporadas se convirtió en una de las grandes figuras del equipo. Su mejor momento llegó cuando alcanzó una altísima eficacia goleadora, lideró la Bundesliga en anotaciones y fue determinante para que el Bremen conquistara un título nacional.
Después de ese pico de rendimiento, su carrera continuó en el Schalke 04, aunque sin el mismo impacto, y más tarde en el fútbol turco con el Besiktas. En estas etapas posteriores, su nivel fue más irregular y no logró mantener la continuidad que había mostrado en su etapa más destacada en Alemania.
Lo que sucedió con su fortuna
Después de su etapa en Turquía, el rendimiento de Aílton se fue debilitando y terminó regresando a Brasil, donde su situación personal y económica se volvió complicada, marcada por una mala administración de sus ingresos durante su carrera.
En ese contexto de dificultades, su vínculo con el Werder Bremen volvió a tomar relevancia: el club alemán le brindó un reconocimiento especial en forma de homenaje, gesto que lo ayudó a recuperar respaldo público y también le permitió obtener un empujón financiero para reordenar su vida luego de tiempos tumultuosos.
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