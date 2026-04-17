Superclásico en el Monumental: el clima acompaña y le baja el tono a la polémica por la cancha

Así, todo indica que el duelo más esperado del fútbol argentino tendrá un desarrollo normal desde lo climático. Con el tiempo como aliado, el protagonismo debería trasladarse al juego y no al estado del campo.

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Cómo llegan River y Boca

River llega con el envión de una victoria reciente por Copa Sudamericana ante Carabobo, en un partido donde, incluso con rotación, logró imponerse y sostener una racha positiva que refuerza su momento. El equipo mostró variantes en ataque y cierta solidez para resolverlo sin sobresaltos.

Por el lado de Boca, también viene de ganar en el plano continental, en su caso por Copa Libertadores, en un encuentro que le permitió sumar confianza y acomodarse en su grupo. Más allá de algunas irregularidades previas, el triunfo le dio aire en la previa del clásico.