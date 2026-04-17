Superclásico en el Monumental: el clima acompaña y le baja el tono a la polémica por la cancha
Para el domingo a las 17 se espera una tarde templada, sin lluvias y con condiciones estables. En ese contexto, el foco sobre el campo pierde intensidad.
En la previa del cruce entre River y Boca, el estado del césped del Estadio Monumental generó comentarios y cierta preocupación. Sin embargo, el pronóstico para el domingo aporta un dato central: no se esperan lluvias durante el desarrollo del partido.
Para la hora del inicio (17:00), se prevé una temperatura cercana a los 22°C, con cielo parcialmente nublado y una jornada que, en líneas generales, se presenta estable. Si bien existe una probabilidad baja de precipitaciones a lo largo del día, los modelos coinciden en que no impactarían en el Superclásico.
El contexto climático marca una diferencia respecto de los días previos, que sí estuvieron atravesados por lluvias y mayor humedad. Con una mejora clara hacia el domingo, el terreno de juego debería tener margen para asentarse y responder de mejor manera.
En ese escenario, las críticas al campo pierden fuerza: sin factores externos que lo deterioren el mismo día del partido, la discusión queda más ligada a la exigencia acumulada de la semana que a un problema vigente para el Superclásico.
Puertas adentro, en River transmiten tranquilidad. Confían en el sistema de drenaje del estadio y en los trabajos realizados en las últimas horas para optimizar la superficie. Además, remarcan que, con clima seco y temperaturas moderadas, las condiciones son favorables para que la cancha se mantenga estable durante los 90 minutos.
Así, todo indica que el duelo más esperado del fútbol argentino tendrá un desarrollo normal desde lo climático. Con el tiempo como aliado, el protagonismo debería trasladarse al juego y no al estado del campo.
Cómo llegan River y Boca
River llega con el envión de una victoria reciente por Copa Sudamericana ante Carabobo, en un partido donde, incluso con rotación, logró imponerse y sostener una racha positiva que refuerza su momento. El equipo mostró variantes en ataque y cierta solidez para resolverlo sin sobresaltos.
Por el lado de Boca, también viene de ganar en el plano continental, en su caso por Copa Libertadores, en un encuentro que le permitió sumar confianza y acomodarse en su grupo. Más allá de algunas irregularidades previas, el triunfo le dio aire en la previa del clásico.
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