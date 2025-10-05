Quién será el rival de la Selección Argentina en octavos de final del Mundial sub 20
El equipo de Diego Placente se metió en octavos tras cerrar su grupo con puntaje perfecto. Entre seis seleccionados sale su próximo rival.
La Selección Argentina Sub 20 cerró la fase de grupos del Mundial con una nueva victoria: 1-0 ante Italia, gracias a un golazo de Dylan Gorosito, que había ingresado apenas diez minutos antes. Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Placente sumó nueve puntos sobre nueve posibles, tras haber superado a Cuba (3-1) y Australia (4-1).
El triunfo ante la Azzurra aseguró el liderazgo del Grupo D y la clasificación a los octavos de final, donde Argentina ocupará la posición de 1°D en el cuadro de eliminación directa y dónde se perfila cómo una de las grandes candidatas a quedarse con el título por todo el nivel que viene demostrando en este arranque de la competencia.
Los posibles rivales de Argentina en los octavos de final
El conjunto nacional deberá enfrentar a uno de los mejores terceros de los grupos B, E o F, por lo que aún espera la definición de esas zonas.
Hasta el momento, los seis posibles rivales de Argentina son:
-
Corea del Sur (3° del Grupo B)
Francia o Sudáfrica (posibles terceros del Grupo E)
Noruega, Colombia o Nigeria (posibles terceros del Grupo F)
Las zonas E y F se definirán este domingo, por lo que recién entonces se conocerá el rival definitivo.
Cuándo y dónde jugará Argentina
El seleccionado juvenil volverá a jugar el miércoles 8 de octubre a las 16:30, en Santiago de Chile, por los octavos de final del Mundial Sub 20. En caso de avanzar a los cuartos de final, el equipo de Placente se cruzará con el ganador del duelo entre Chile (anfitrión) y México.
Así está el cuadro de octavos del Mundial Sub 20
-
Chile (2°A) vs. México (2°C)
-
Argentina (1°D) vs. (3°B/E/F)
-
Ucrania (1°B) vs. (3°A/C/D)
-
(1°F) vs. (2°E)
-
(1°E) vs. Italia (2°D)
-
Marruecos (1°C) vs. (3°A/B/F)
-
Paraguay (2°B) vs. (2°F)
-
Japón (1°A) vs. (3°C/D/E)
De momento, Corea del Sur y España, con 4 puntos, están virtualmente clasificadas como mejores terceros, mientras que Egipto y Australia (3 puntos) aún dependen de otros resultados.
