Quién será el rival de la Selección Argentina en octavos de final del Mundial sub 20

Las zonas E y F se definirán este domingo, por lo que recién entonces se conocerá el rival definitivo.

selección argentina mundial sub20

Cuándo y dónde jugará Argentina

El seleccionado juvenil volverá a jugar el miércoles 8 de octubre a las 16:30, en Santiago de Chile, por los octavos de final del Mundial Sub 20. En caso de avanzar a los cuartos de final, el equipo de Placente se cruzará con el ganador del duelo entre Chile (anfitrión) y México.

Así está el cuadro de octavos del Mundial Sub 20

Chile (2°A) vs. México (2°C)

Argentina (1°D) vs. (3°B/E/F)

Ucrania (1°B) vs. (3°A/C/D)

(1°F) vs. (2°E)

(1°E) vs. Italia (2°D)

Marruecos (1°C) vs. (3°A/B/F)

Paraguay (2°B) vs. (2°F)

Japón (1°A) vs. (3°C/D/E)

De momento, Corea del Sur y España, con 4 puntos, están virtualmente clasificadas como mejores terceros, mientras que Egipto y Australia (3 puntos) aún dependen de otros resultados.