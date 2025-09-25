Confirman los dorsales de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial
La Selección de Diego Placente inicia su camino en el Grupo D frente a Cuba. La Albiceleste suma seis títulos y busca otro éxito pese a bajas sensibles.
El Mundial Sub 20 regresa a Chile después de 38 años y tendrá a la Selección Argentina como una de las principales candidatas. Con seis consagraciones en la historia del certamen (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), el conjunto dirigido por Diego Placente buscará sumar una nueva estrella.
La Albiceleste no contará con dos de sus máximas promesas: Franco Mastantuono, que quedó en el Real Madrid, y Claudio Diablito Echeverri, que no fue cedido por Bayer Leverkusen. Aun así, el plantel cuenta con talento y proyección, y Placente confía en llevar adelante un equipo competitivo.
Cómo será la fase de grupos
Argentina integra el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. Su estreno será este sábado desde las 20 frente a los cubanos en Valparaíso. El mismo día también jugarán Italia vs. Australia a las 17 en esa sede y Brasil vs. México a las 20 en Santiago por el Grupo C.
Las selecciones estarán divididas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, más los cuatro mejores terceros, avanzarán a octavos de final. Todos los partidos de Argentina se disputarán en Valparaíso, donde buscará asegurarse el pase a la fase eliminatoria.
Se conocieron los números de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial
- Santino Barbi (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos)
- Julio Soler (Bournemouth)
- Dylan Gorosito (Boca)
- Milton Delgado (Boca)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
- Maher Carrizo (Vélez)
- Valentino Acuña (Newell's)
- Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Ian Subiabre (River)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tomás Pérez (Porto)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Mateo Silvetti (Inter Miami)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Alain Gómez (Valencia)
El fixture de Argentina en el Grupo D
- Domingo 28 de septiembre: Argentina vs. Cuba – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
- Miércoles 1 de octubre: Argentina vs. Australia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
- Sábado 4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
Luego, los octavos de final se disputarán entre el 7 y el 9 de octubre; los cuartos, el 11 y el 12; las semifinales, el 15; y la gran final, el 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.
Los Grupos del Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
- Grupo D: Italia, Argentina, Australia y Cuba.
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
