La Selección de Diego Placente inicia su camino en el Grupo D frente a Cuba. La Albiceleste suma seis títulos y busca otro éxito pese a bajas sensibles.

Confirman los dorsales de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial

El Mundial Sub 20 regresa a Chile después de 38 años y tendrá a la Selección Argentina como una de las principales candidatas. Con seis consagraciones en la historia del certamen (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), el conjunto dirigido por Diego Placente buscará sumar una nueva estrella.

La Albiceleste no contará con dos de sus máximas promesas: Franco Mastantuono, que quedó en el Real Madrid, y Claudio Diablito Echeverri, que no fue cedido por Bayer Leverkusen. Aun así, el plantel cuenta con talento y proyección, y Placente confía en llevar adelante un equipo competitivo.

Cómo será la fase de grupos

Argentina integra el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. Su estreno será este sábado desde las 20 frente a los cubanos en Valparaíso. El mismo día también jugarán Italia vs. Australia a las 17 en esa sede y Brasil vs. México a las 20 en Santiago por el Grupo C.

Las selecciones estarán divididas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, más los cuatro mejores terceros, avanzarán a octavos de final. Todos los partidos de Argentina se disputarán en Valparaíso, donde buscará asegurarse el pase a la fase eliminatoria.

Se conocieron los números de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial

  1. Santino Barbi (Talleres)
  2. Tobías Ramírez (Argentinos)
  3. Julio Soler (Bournemouth)
  4. Dylan Gorosito (Boca)
  5. Milton Delgado (Boca)
  6. Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
  7. Maher Carrizo (Vélez)
  8. Valentino Acuña (Newell's)
  9. Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
  10. Álvaro Montoro (Botafogo)
  11. Ian Subiabre (River)
  12. Álvaro Busso (Vélez)
  13. Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  14. Santiago Fernández (Talleres)
  15. Tomás Pérez (Porto)
  16. Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  17. Mateo Silvetti (Inter Miami)
  18. Tobías Andrada (Vélez)
  19. Santino Andino (Godoy Cruz)
  20. Gianluca Prestianni (Benfica)
  21. Alain Gómez (Valencia)
El fixture de Argentina en el Grupo D

  • Domingo 28 de septiembre: Argentina vs. Cuba – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
  • Miércoles 1 de octubre: Argentina vs. Australia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).
  • Sábado 4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00 | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

Luego, los octavos de final se disputarán entre el 7 y el 9 de octubre; los cuartos, el 11 y el 12; las semifinales, el 15; y la gran final, el 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

Los Grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Argentina, Australia y Cuba.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

