Los 11 de Diego Placente para el debut en el Mundial Sub-20

El debut de Argentina será este domingo a las 20.00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Antes se medirán Australia e Italia, los otros dos rivales del Grupo de la Albiceleste. Con un clima de expectativa y la ilusión renovada, el equipo buscará dar el primer paso en un torneo que recuerda la gloria alcanzada en 2007 y que sin lugar a dudas buscará repetir.