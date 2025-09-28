Los 11 de Diego Placente para el debut en el Mundial Sub-20
El entrenador ultima detalles y perfila un 11 para el estreno ante Cuba en Valparaíso. El debut será este domingo a las 20.
La Selección Argentina Sub 20 se prepara para su estreno en el Mundial de Chile con mucha expectativa. El debut será este domingo en Valparaíso frente a Cuba, un encuentro para el que Diego Placente ya tiene un equipo confirmado pese a las bajas y a las demoras en la llegada de algunos futbolistas.
El plantel viajó a Chile el miércoles con 16 de los 21 convocados, pero entre viernes y sábado se incorporaron Tomás Pérez (Porto), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Álvaro Montoro (Botafogo). Luego lo hicieron Gianluca Prestianni, que llegó tras jugar con Benfica en Portugal, y Julio Soler, que se sumó este mismo domingo luego de integrar el banco del Bournemouth en la Premier League.
Las bajas sensibles de la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial
Placente debió rearmar su equipo debido a varias ausencias de peso. Clubes del exterior, amparados en el reglamento, no cedieron a Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Aaron Anselmino, Santiago Hidalgo y Valentín Carboni. A ellos se suman Agustín Ruberto, aún en recuperación de una lesión, y Juan Giménez, quien quedó afuera por un problema físico.
El equipo de la Selección Argentina Sub-20 para el debut ante Cuba
El técnico planteará un esquema 4-2-3-1 para enfrentar a Cuba. El once inicial será: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino y Alejo Sarco.
El debut de Argentina será este domingo a las 20.00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Antes se medirán Australia e Italia, los otros dos rivales del Grupo de la Albiceleste. Con un clima de expectativa y la ilusión renovada, el equipo buscará dar el primer paso en un torneo que recuerda la gloria alcanzada en 2007 y que sin lugar a dudas buscará repetir.
