Por qué Franco Colapinto no corre en las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de Hungría
En la antesala del parate de verano, Alpine anunció que el argentino no girará en la primera práctica libre en el Hungaroring.
El fin de semana del Gran Premio de Hungría traerá una dinámica diferente para Franco Colapinto. En el marco de la última fecha de la Fórmula 1 antes del receso estival, la escudería Alpine confirmó que el piloto argentino no formará parte de la Primera Sesión de Entrenamientos Libres (FP1), donde su lugar será ocupado por el estonio Paul Aron.
La medida responde estrictamente al cumplimiento del reglamento deportivo de la F1, que desde 2025 obliga a cada equipo de la parrilla a ceder cuatro sesiones de entrenamientos iniciales a lo largo del año —dos por monoplaza— a pilotos novatos (rookies).
Atento a este requisito normativo, el equipo con sede en Enstone emitió un comunicado oficial detallando la rotación. "El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada", indicaron.
La actividad de Franco Colapinto este viernes en el Gran Premio de Hungría
Pese a ceder los primeros 60 minutos de rodaje del viernes en el trazado de Budapest, Colapinto se reincorporará inmediatamente al mando de su monoplaza A526 para encarar la Práctica Libre 2, la clasificación y la carrera del domingo, en busca de cerrar la primera mitad del año en zona de puntos.
El paso del argentino por suelo húngaro no concluirá con la bandera a cuadros del domingo. Tras la competencia oficial, la actividad en el Hungaroring continuará con dos jornadas de ensayos privados organizadas por Pirelli.
Allí, Alpine girará junto a Aston Martin y Audi con el fin de desarrollar y evaluar los compuestos de neumáticos que se implementarán en el campeonato 2027. En estas pruebas de vital importancia para la evolución del monoplaza y la puesta a punto futura, Franco Colapinto será el encargado de subirse al auto y encabezar las jornadas de trabajo en pista.
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