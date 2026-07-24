Por qué Franco Colapinto no corre en las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de Hungría

Allí, Alpine girará junto a Aston Martin y Audi con el fin de desarrollar y evaluar los compuestos de neumáticos que se implementarán en el campeonato 2027. En estas pruebas de vital importancia para la evolución del monoplaza y la puesta a punto futura, Franco Colapinto será el encargado de subirse al auto y encabezar las jornadas de trabajo en pista.