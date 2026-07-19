Quiénes cantan en el entretiempo de la final del Mundial 2026 y cuánto durará el show

Shakira.

Justin Bieber.

Madonna.

BTS.

Burna Boy.

Coldplay.

Gustavo Dudamel.

Coro PS22 de Nueva York.

Emmanuel Kelly.

Ghetto Kids.

Personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo).

Personajes de The Muppets.

¿Cuánto dura el entretiempo de la final del Mundial 2026?

El espectáculo musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos. Sin embargo, el entretiempo completo del partido será más extenso de lo habitual y se estima que durará entre 17 y 20 minutos. La ampliación del intervalo se debe al tiempo necesario para montar y desmontar las estructuras que serán utilizadas sobre el campo de juego, garantizando que el show se realice en óptimas condiciones y que luego el partido pueda reanudarse sin inconvenientes.