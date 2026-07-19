Fuegos artificiales en Quinta de Olivos tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026

Lejos de los reproches por el desenlace de la final, el estruendo y la luz de la pirotecnia funcionaron como el mensaje perfecto de una hinchada que respaldó a un plantel que mantuvo a la Argentina en lo más alto del fútbol internacional, sellando una nueva e inquebrantable muestra de afecto entre la Selección y su gente.

El episodio no es aislado: miles de personas se reuineron en el Obelisco porteño antes, durante y después del partido de la Selección Argentina, expresando así un apoyo incondicional.