Fuegos artificiales en Quinta de Olivos tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026
Los hinchas se reunieron en las inmediaciones de la Quinta Presidencial en una muestra de apoyo al equipo nacional tras el subcampeonato.
Horas después del partido, la noche de Buenos Aires se iluminó por completo: miles de personas se congregaron en las inmediaciones de la Quinta de Olivos para brindar su respaldo al plantel dirigido por Lionel Scaloni, transformando el dolor del resultado en un impactante espectáculo visual.
Tal cual ocurrió en el Obelisco y en tantos otros lugares del país, la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no apagó el fervor de los hinchas.
El cielo de la zona norte del conurbano se convirtió en el gran protagonista de la movilización espontánea. Con el correr de los minutos, las explosiones de los fuegos artificiales comenzaron a ganar la escena, tiñendo las nubes de destellos lumínicos mientras las camisetas celestes y blancas, las banderas y los bombos le daban marco al reconocimiento generalizado.
Fuegos artificiales en la zona de la Quinta de Olivos tras la final del Mundial 2026
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pirotecnia sirvió para canalizar el orgullo de los fanáticos por el recorrido del equipo durante toda la Copa del Mundo.
El despliegue de fuegos artificiales estuvo acompañado por cánticos y aplausos dedicados a los jugadores, quienes este mismo domingo por la noche emprendieron el regreso en chárter desde Nueva York y llegarán al país durante la jornada del lunes.
Lejos de los reproches por el desenlace de la final, el estruendo y la luz de la pirotecnia funcionaron como el mensaje perfecto de una hinchada que respaldó a un plantel que mantuvo a la Argentina en lo más alto del fútbol internacional, sellando una nueva e inquebrantable muestra de afecto entre la Selección y su gente.
El episodio no es aislado: miles de personas se reuineron en el Obelisco porteño antes, durante y después del partido de la Selección Argentina, expresando así un apoyo incondicional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario