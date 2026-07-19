Así se fue Lionel Messi del estadio tras la final del Mundial 2026
El dolor por la final perdida ante España se trasladó a la zona mixta del MetLife Stadium, donde el plantel decidió no tomar contacto con la prensa.
Al tremendo impacto de la derrota en el suplementario y las explosivas declaraciones de Lionel Scaloni sobre su futuro, se le sumó un fuerte hermetismo en los pasillos internos del MetLife Stadium: el plantel completo, incluido Lionel Messi, decidió retirarse de la cancha sin emitir declaraciones ante los medios de comunicación.
El silbatazo final del partido ante España dio inicio a una de las noches más dolorosas y tensas para la Selección Argentina en el último tiempo.
La postal que mejor reflejó el estado de ánimo de la delegación nacional tuvo como protagonista exclusivo a Lionel Messi. El capitán argentino, que minutos antes se había quebrado en llanto frente a las tribunas, fue el primero en enfilar hacia el micro de la delegación.
Con la mirada fija en el suelo, la cabeza gacha y signos visibles de un profundo desgaste físico y emocional, el astro rosarino apenas alcanzó a levantar levemente la mano para saludar a los periodistas apostados en el lugar, antes de perderse en el túnel de manera apresurada.
Detrás del "Diez", el resto de los futbolistas de la Scaloneta emuló el gesto y caminó en fila india directo hacia el transporte oficial, manteniendo un riguroso silencio que evidenció el golpe anímico tras los 120 minutos de batalla en Nueva Jersey.
El propio director técnico, Lionel Scaloni, fue el encargado de confirmar los motivos del mutismo generalizado al detenerse de manera solitaria frente a los micrófonos. Con total honestidad, el entrenador santafesino admitió que su presencia ante la prensa en esa zona del estadio respondía a una necesidad de proteger a sus dirigidos en un momento de extrema vulnerabilidad.
Gastón Edul aseguró que Lionel Messi continuará jugando en la Selección Argentina
El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la delegación nacional, fue contundente al aire al analizar los pasos a seguir por el astro rosarino tras la Copa del Mundo. Lejos de alimentar los rumores de un retiro inmediato de la Selección Argentina, el cronista se la jugó por completo con una declaración que no tardó en volverse viral:
"Pongo las manos en el fuego: este no fue el último partido de Messi en la Selección", sentenció Gastón Edul, llevando un alivio inmediato a todo el pueblo futbolero.
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