Así se fue Lionel Messi del estadio tras la final del Mundial 2026

El propio director técnico, Lionel Scaloni, fue el encargado de confirmar los motivos del mutismo generalizado al detenerse de manera solitaria frente a los micrófonos. Con total honestidad, el entrenador santafesino admitió que su presencia ante la prensa en esa zona del estadio respondía a una necesidad de proteger a sus dirigidos en un momento de extrema vulnerabilidad.

Gastón Edul aseguró que Lionel Messi continuará jugando en la Selección Argentina

El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la delegación nacional, fue contundente al aire al analizar los pasos a seguir por el astro rosarino tras la Copa del Mundo. Lejos de alimentar los rumores de un retiro inmediato de la Selección Argentina, el cronista se la jugó por completo con una declaración que no tardó en volverse viral:

"Pongo las manos en el fuego: este no fue el último partido de Messi en la Selección", sentenció Gastón Edul, llevando un alivio inmediato a todo el pueblo futbolero.