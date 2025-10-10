Quiénes son los cinco mejores futbolistas de la historia, según Julián Álvarez

El tercer puesto también fue ocupado por un argentino, pero con proyección internacional: Alfredo Di Stéfano, quien brilló en el Real Madrid y fue clave en la consolidación del club como potencia europea durante los años 50 y 60. Su capacidad de liderazgo y su polivalencia en el campo lo convirtieron en un referente histórico, capaz de jugar en múltiples posiciones y marcar la diferencia en los partidos decisivos.

Para completar el quinteto, Álvarez optó por figuras fuera de Argentina: el brasileño Ronaldo Nazario, conocido por su potencia, velocidad y definición letal, quedó cuarto; mientras que el portugués Cristiano Ronaldo, multicampeón en ligas europeas y símbolo de constancia goleadora, cerró la lista en el quinto lugar.

Sorprendió que nombres de peso como Pelé, triple campeón del mundo con Brasil, y Johan Cruyff, ícono neerlandés del fútbol total, quedaran fuera de este ranking personal, aunque Álvarez explicó que su criterio se centró en el impacto, la influencia en el juego y la conexión personal que tuvo con cada uno de estos jugadores al seguirlos y enfrentarlos en su carrera.

