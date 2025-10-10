Quiénes son los cinco mejores futbolistas de la historia, según Julián Álvarez
La "Araña" eligió a Lionel Messi como el mejor de todos los tiempos y sorprendió con su selección personal de leyendas del deporte: eligió a tres argentinos.
Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y figura clave del Atlético Madrid, sorprendió al revelar su ranking personal de los cinco mejores futbolistas de la historia en una entrevista con el reconocido streamer español Ibai Llanos, publicada antes del partido de la Albiceleste contra Venezuela en Miami, correspondiente a la nueva doble fecha FIFA.
La charla contó también con la participación del francés Antoine Griezmann y giró en torno a la histórica pregunta que divide opiniones entre los fanáticos: ¿quiénes son los cinco mejores de todos los tiempos? La "Araña" no dudó y colocó a su compañero Lionel Messi en la cima del podio.
Para el oriundo de Calchín, el astro del Barcelona y exdelantero del PSG, campeón del mundo en Qatar 2022, representa la perfección futbolística y la inspiración de toda una generación. En el segundo lugar, Julián eligió a Diego Armando Maradona, otro ícono argentino que dejó una huella imborrable con la camiseta de la Albiceleste y de clubes como Napoli y Barcelona, reforzando la preponderancia del talento argentino en la historia del fútbol mundial.
El tercer puesto también fue ocupado por un argentino, pero con proyección internacional: Alfredo Di Stéfano, quien brilló en el Real Madrid y fue clave en la consolidación del club como potencia europea durante los años 50 y 60. Su capacidad de liderazgo y su polivalencia en el campo lo convirtieron en un referente histórico, capaz de jugar en múltiples posiciones y marcar la diferencia en los partidos decisivos.
Para completar el quinteto, Álvarez optó por figuras fuera de Argentina: el brasileño Ronaldo Nazario, conocido por su potencia, velocidad y definición letal, quedó cuarto; mientras que el portugués Cristiano Ronaldo, multicampeón en ligas europeas y símbolo de constancia goleadora, cerró la lista en el quinto lugar.
Sorprendió que nombres de peso como Pelé, triple campeón del mundo con Brasil, y Johan Cruyff, ícono neerlandés del fútbol total, quedaran fuera de este ranking personal, aunque Álvarez explicó que su criterio se centró en el impacto, la influencia en el juego y la conexión personal que tuvo con cada uno de estos jugadores al seguirlos y enfrentarlos en su carrera.
El top 5 de Julián Álvarez de futbolistas históricos de todos los tiempos
-
Lionel Messi
Diego Armando Maradona
Alfredo Di Stéfano
Ronaldo Nazario
Cristiano Ronaldo
