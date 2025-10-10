La historia detrás de Tori Penso, la primera mujer que dirigirá a la Selección Argentina

Mientras estudiaba marketing y trabajaba en publicidad, continuó arbitrando hasta que en 2019, tras el Mundial de Francia, tomó la decisión de dedicarse de lleno al arbitraje. “Vi que surgían oportunidades reales, y sentí que era el momento de apostar por esto”, confesó. Desde entonces, su ascenso fue meteórico.

En 2020, se convirtió en la primera mujer en más de 20 años en dirigir un partido de la Major League Soccer (MLS). En 2021 encabezó la primera terna femenina en una competencia masculina de la Concacaf, y en 2022 participó en el Mundial Sub-20 femenino. En 2023, fue elegida para dirigir la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra, y en 2025 integró el cuerpo arbitral del Mundial de Clubes de la FIFA, siendo la única mujer entre 117 jueces.

Casada con Chris Penso, también árbitro y oficial de VAR, Tori combina su pasión con su vida familiar. Juntos crían a tres hijas que ya sueñan con seguir sus pasos. “Una de ellas escribió que quiere ser árbitra, y me llena de orgullo”, contó entre risas. Su preparación es rigurosa: entrenamiento físico con especialistas, trabajo psicológico y una rutina de análisis de partidos para perfeccionar su desempeño. “Ser árbitra es estar siempre lista para la presión”, asegura.