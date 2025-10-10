San Martín de San Juan logró un triunfo clave ante San Lorenzo: cómo quedó en las tablas

San Lorenzo vs. San Martín (SJ): resultado en vivo

Cómo llegaron San Lorenzo y San Martín (SJ) a este duelo

El equipo de Boedo, dirigido por Ayude, atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en sus últimos seis encuentros. Pese a la reciente caída 2-1 ante Lanús y la derrota ante San Martín de San Juan, el Ciclón se mantiene sexto en la Zona B con 16 puntos, a tiro de la clasificación.

En el plano institucional, la situación sigue siendo tensa. Marcelo Moretti retoma sus funciones como presidente luego de que la Cámara Civil aceptara la medida cautelar que consideró "irregular" la supuesta acefalía del club. Sin embargo, la polémica continúa: Ulises Morales, presidente de la Asamblea, advirtió a TyC Sports que la dirigencia deberá cumplir con la contracautela, exigiendo el comprobante de $40 millones de pesos requerido para tal fin.

san lorenzo Foto: X @SanLorenzo

La visita llegó en una situación desesperada: San Martín de San Juan ocupaba el último lugar en las tablas general y de promedios, lo que se vio modificado con esta victoria.

san martin sj gimnasia Foto: X @CASanMartinSJ

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Antes del inicio del encuentro, se rindió un emotivo minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y con pasado en varios clubes argentinos, incluyendo a San Lorenzo, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Embed El reconocimiento de todos los hinchas de San Lorenzo para Miguel Ángel Russo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XFhh26uX6v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025

Formaciones del duelo

San Lorenzo vs. San Martín (SJ): datos del partido

Hora: 14:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Pedro Bidegain