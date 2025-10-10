San Martín de San Juan logró un triunfo clave ante San Lorenzo: cómo quedó en las tablas
Desde las 14:30 de este viernes, el Verdinegro visitó al Ciclón sin margen de error y logró su cometido. También, homenajearon a Miguel Ángel Russo.
Este viernes, desde las 14:30, San Lorenzo y San Martín de San Juan se midieron en el Estadio Pedro Bidegain por un partido crucial para ambos. San Lorenzo necesitaba el triunfo para consolidarse en la zona de clasificación, aunque pese a la derrota quedó en sexto lugar, mientras que San Martín de San Juan estaba obligado a sumar de a tres para intentar escapar de la zona de descenso, por lo que este 1-0 sobre el Ciclón viene a ser clave para el Verdinegro.
El gol de la victoria estuvo en manos del Pulpo González, que convirtió a los 77 minutos y no dudó en dedicárselo a Miguel Ángel Russo: "Para vos, Miguel", dijo al cielo el jugador, en un duelo donde también hubo un minuto de silencio para homenajear la vida del entrenador que murió este miércoles.
Ahora, el Santo quedó anteúltimo en la tabla de promedios y la anual, dejando a Aldosivi en la última posición de ambas. Sin embargo, debe seguir ganando, porque si hoy finalizara el Torneo Clausura, descendería de todos modos.
San Lorenzo vs. San Martín (SJ): resultado en vivo
Cómo llegaron San Lorenzo y San Martín (SJ) a este duelo
El equipo de Boedo, dirigido por Ayude, atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en sus últimos seis encuentros. Pese a la reciente caída 2-1 ante Lanús y la derrota ante San Martín de San Juan, el Ciclón se mantiene sexto en la Zona B con 16 puntos, a tiro de la clasificación.
En el plano institucional, la situación sigue siendo tensa. Marcelo Moretti retoma sus funciones como presidente luego de que la Cámara Civil aceptara la medida cautelar que consideró "irregular" la supuesta acefalía del club. Sin embargo, la polémica continúa: Ulises Morales, presidente de la Asamblea, advirtió a TyC Sports que la dirigencia deberá cumplir con la contracautela, exigiendo el comprobante de $40 millones de pesos requerido para tal fin.
La visita llegó en una situación desesperada: San Martín de San Juan ocupaba el último lugar en las tablas general y de promedios, lo que se vio modificado con esta victoria.
Homenaje a Miguel Ángel Russo
Antes del inicio del encuentro, se rindió un emotivo minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. El exentrenador de Boca y con pasado en varios clubes argentinos, incluyendo a San Lorenzo, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.
Formaciones del duelo
San Lorenzo vs. San Martín (SJ): datos del partido
- Hora: 14:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabrizio Llobet
- Estadio: Pedro Bidegain
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario