Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: el aura de Griezmann y los elogios para Messi
El delantero del Atlético de Madrid armó su futbolista ideal con figuras de la Selección Argentina y del mundo, destacó al 10 como “el mejor de todos” y sorprendió con su elección del jugador con más “aura”.
Julián Álvarez atraviesa un gran presente en el Atlético de Madrid y, en medio de su auge, participó de un divertido juego en el que debió crear a su futbolista ideal. En sus elecciones mezcló a compañeros de la Selección Argentina con estrellas mundiales, destacó a Lionel Messi y sorprendió al elegir a Antoine Griezmann como el jugador con “más aura”.
En el ping-pong de preguntas, el delantero reveló que el futbolista con “más aura” es Griezmann, su actual compañero de ataque en el Atlético. “Tiene algo especial. Transmite energía, te contagia dentro y fuera de la cancha”, explicó el cordobés, que comparte dupla ofensiva con el francés en el equipo de Diego Simeone. Su elección también fue interpretada como un gesto de admiración y reconocimiento hacia quien, recientemente, alcanzó los 200 goles con el Colchonero, en una noche en la que justamente Álvarez lo asistió para lograr ese hito en Champions League.
Lionel Messi, el “mejor definidor” y “el más grande de todos”
Por supuesto, Lionel Messi no quedó afuera del podio de elogios. Julián lo definió como “el mejor definidor del mundo” y aseguró que, para él, sigue siendo “el mejor futbolista de todos los tiempos”. La “Araña” recordó todas las cosas buenas del capitán argentino, con quien compartió los títulos de la Copa del Mundo 2022 y la Finalissima 2022.
Neymar, Iniesta y la influencia de los genios
A la hora de hablar del talento y la creatividad, Álvarez recurrió a nombres legendarios del fútbol global:
Para la gambeta y el desequilibrio, eligió a Neymar, por su capacidad para encarar y romper defensas.
En el puesto de creador de juego o playmaker, destacó a Andrés Iniesta, símbolo del tiki-taka y referente de la elegancia en el fútbol.
El toque albiceleste: Dibu y Cuti, pilares de su jugador ideal
El arquero de su futbolista perfecto, según Julián, sería Emiliano “Dibu” Martínez, a quien calificó como “el más seguro y determinante bajo los tres palos”. Para la defensa, eligió a Cristian “Cuti” Romero, destacando su jerarquía, intensidad y liderazgo.
