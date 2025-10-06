Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: el aura de Griezmann y los elogios para Messi

Neymar, Iniesta y la influencia de los genios

A la hora de hablar del talento y la creatividad, Álvarez recurrió a nombres legendarios del fútbol global:

Para la gambeta y el desequilibrio , eligió a Neymar , por su capacidad para encarar y romper defensas.

En el puesto de creador de juego o playmaker, destacó a Andrés Iniesta, símbolo del tiki-taka y referente de la elegancia en el fútbol.

El toque albiceleste: Dibu y Cuti, pilares de su jugador ideal

El arquero de su futbolista perfecto, según Julián, sería Emiliano “Dibu” Martínez, a quien calificó como “el más seguro y determinante bajo los tres palos”. Para la defensa, eligió a Cristian “Cuti” Romero, destacando su jerarquía, intensidad y liderazgo.