La furiosa reacción de Ángel Di María contra Toti Pasman tras una crítica a su esposa
El campeón del mundo estalló en redes luego de que el periodista cuestionara la actitud de su mujer en la cancha. “Con mi familia no", advirtió Fideo.
El enfrentamiento entre Ángel Di María y Toti Pasman sumó un nuevo y explosivo capítulo. Si, uno más. El ahora exfutbolista de la Selección Argentina salió con todo a responderle al periodista deportivo luego de que este criticara duramente a su esposa, Jorgelina Cardoso, por sus reacciones en la tribuna durante los partidos de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
En su programa de streaming, el periodista la acusó de “sobreactuar” cada vez que le cometían una falta al Fideo y hasta le pidió que “se bajara de la palmera”, comparándola con Antonela Roccuzzo. “Jorgelina, es fútbol. Es fútbol argentino, es parte del juego. Bajate de la palmera, ¿quién sos vos?”, lanzó Pasman con tono despectivo, lo que generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del campeón del mundo.
La respuesta de Cardoso no tardó en llegar: “Tenés razón, ‘Tonti’. ¿Cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. Gracias por avisarme que el agarrón del cuello también es parte del fútbol. ¡Tenés tanta razón en esta!”, escribió con ironía en sus redes, recordando una jugada en la que su marido fue tomado del cuello por un rival.
Sin embargo, el episodio escaló aún más cuando Di María decidió intervenir. Desde su cuenta de Instagram, el delantero le dedicó un mensaje directo al periodista: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra. Sos un caradura terrible. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir, sorete. Y la vida da muchas vueltas, ya nos vamos a cruzar”.
Cardoso también agregó una anécdota que dejó expuesto al comunicador: “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como en el aeropuerto ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel. Te manda saludos el Pony”, escribió, en alusión a una supuesta charla entre ambos.
La polémica resurgió luego del estreno de la serie Romper la pared, en Netflix, donde aparecen caricaturizados varios periodistas deportivos, entre ellos Pasman y Martín Liberman. El colega, por su parte, había aclarado que no planea accionar judicialmente contra Di María ni su esposa, aunque admitió que evalúa demandar a la productora del comercial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario