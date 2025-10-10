La furiosa reacción de Ángel Di María contra Toti Pasman tras una crítica a su esposa

image

Cardoso también agregó una anécdota que dejó expuesto al comunicador: “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como en el aeropuerto ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel. Te manda saludos el Pony”, escribió, en alusión a una supuesta charla entre ambos.

La polémica resurgió luego del estreno de la serie Romper la pared, en Netflix, donde aparecen caricaturizados varios periodistas deportivos, entre ellos Pasman y Martín Liberman. El colega, por su parte, había aclarado que no planea accionar judicialmente contra Di María ni su esposa, aunque admitió que evalúa demandar a la productora del comercial.