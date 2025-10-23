Quiénes son los tres candidatos en Boca a reemplazar a Rodrigo Battaglia ante Barracas Central
El mediocampista central sufrió un desgarro y se perderá los últimos partidos de la fase regular. El director técnico evalúa distintas alternativas.
La tranquilidad en Boca duró poco. Rodrigo Battaglia, uno de los pilares del mediocampo, sufrió un desgarro de grado II en el sóleo de la pierna izquierda durante la práctica del miércoles y quedó descartado para lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Su baja representa un problema serio para Claudio Úbeda, que ahora debe definir quién ocupará su lugar en un tramo decisivo del campeonato, con el duelo ante Barracas Central a la vuelta de la esquina. El encuentro ante el Guapo se disputará el próximo lunes a las 16, y el entrenador ya baraja tres nombres para acompañar a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.
El principal candidato es Ander Herrera, quien dejó atrás una seguidilla de lesiones y volvió a sumar minutos en los últimos tres compromisos. El español es del gusto del cuerpo técnico y podría reaparecer como titular después de tres meses y medio. Russo, antes de su fallecimiento, lo consideraba pieza clave para el Mundial de Clubes, pero una lesión lo marginó en pleno debut frente al Benfica.
Otra opción que analiza el DT es Williams Alarcón. El chileno, habitual recambio de Paredes, mostró buenos rendimientos cada vez que ingresó. Aunque suele desempeñarse como volante por derecha, su capacidad para jugar como doble cinco lo convierte en una alternativa confiable. Alarcón participó en casi todos los partidos del Clausura y su versatilidad podría ser clave frente a Barracas.
La tercera carta es Milton Delgado, la joya de 19 años que brilló en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina y se llevó el Balón de Bronce del torneo. A pesar de su talento, perdió protagonismo desde la llegada de Úbeda y apenas sumó minutos en el Clausura. No obstante, su gran nivel en el certamen juvenil reavivó la esperanza de que recupere espacio en el equipo.
Más atrás en la consideración aparecen Tomás Belmonte e Ignacio Miramón, dos jugadores con poca continuidad en los últimos meses. Battaglia, mientras tanto, se perderá los duelos ante Estudiantes, River y Tigre. El club de la Ribera, hoy fuera de la zona de clasificación, deberá reponerse sin su volante más experimentado para mantener viva la ilusión de avanzar a los octavos de final del torneo.
