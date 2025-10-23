Quiénes son los tres candidatos en Boca a reemplazar a Rodrigo Battaglia ante Barracas Central

Su baja representa un problema serio para Claudio Úbeda, que ahora debe definir quién ocupará su lugar en un tramo decisivo del campeonato, con el duelo ante Barracas Central a la vuelta de la esquina. El encuentro ante el Guapo se disputará el próximo lunes a las 16, y el entrenador ya baraja tres nombres para acompañar a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.