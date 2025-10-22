Boca y una baja clave: Rodrigo Battaglia se desgarró y no estará en el Superclásico ante River
El futbolista sufrió un desgarro en el sóleo y será baja por tres semanas. Se perderá el partido ante el Millonario y podría volver recién para los playoffs del Clausura.
La práctica matutina de Boca dejó una fuerte preocupación en el cuerpo técnico de Claudio Úbeda luego de que Rodrigo Battaglia sintiera una molestia muscular en el sóleo y tuviera que abandonar el entrenamiento. Los estudios médicos confirmaron lo peor: desgarro muscular, con un tiempo estimado de recuperación de tres semanas.
El mediocampista se perderá los próximos encuentros ante Barracas Central, Estudiantes, el Superclásico contra River —en la anteúltima fecha— y el duelo frente a Tigre, que cerrará la fase regular del Torneo Clausura. Recién podría volver para los playoffs, si el Xeneize logra clasificar. La lesión significa un duro golpe para Boca, ya que Battaglia fue titular en todos los compromisos del semestre y se convirtió en una pieza clave del mediocampo.
Desde su llegada, el ex Huracán se consolidó como el complemento perfecto de Leandro Paredes, aportando equilibrio, ubicación y liderazgo en la mitad de la cancha. Además, sorprendió con su capacidad goleadora: con cuatro tantos, es el máximo artillero del Xeneize en el semestre.
Battaglia no se perdía un partido desde la goleada a Central Córdoba en Santiago del Estero el 7 de marzo, por la 9ª fecha del torneo. Desde entonces, acumuló 24 presencias consecutivas —solo reemplazado en los últimos tres partidos— y fue una de las grandes figuras del ciclo de Miguel Ángel Russo.
Milton Delgado, la principal alternativa en Boca
Ante esta baja sensible, Úbeda analiza darle minutos a Milton Delgado, el juvenil que brilló con la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial. El mediocampista jugó los siete partidos completos del certamen y, aunque se esperaba que tuviera unos días de descanso, su regreso podría adelantarse. Si Battaglia no llega al duelo ante Barracas Central, las opciones que maneja el DT son Delgado, Williams Alarcón y Ander Herrera, en ese orden de prioridad.
En paralelo, la recuperación de Edinson Cavani podría modificar el esquema ofensivo, lo que abriría espacio a un mediocampo reforzado para los próximos compromisos. Boca deberá reorganizar su estructura en un tramo decisivo del Clausura, justo cuando se aproxima uno de los partidos más importantes del año: el Superclásico ante River.
