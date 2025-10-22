Boca y una baja clave: Rodrigo Battaglia se desgarró y no estará en el Superclásico ante River

El mediocampista se perderá los próximos encuentros ante Barracas Central, Estudiantes, el Superclásico contra River —en la anteúltima fecha— y el duelo frente a Tigre, que cerrará la fase regular del Torneo Clausura. Recién podría volver para los playoffs, si el Xeneize logra clasificar. La lesión significa un duro golpe para Boca, ya que Battaglia fue titular en todos los compromisos del semestre y se convirtió en una pieza clave del mediocampo.