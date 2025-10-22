El sueño de Boca con Dybala y Nández: qué hay detrás del rumor que sacudió el mercado
Riquelme ya habría hablado con ambos jugadores y el regreso de las figuras dependerá exclusivamente de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El mercado de pases todavía no empezó, pero en el Mundo Boca ya se habla de dos nombres que ilusionan a los hinchas: Paulo Dybala y Nahitan Nández. La posibilidad de que ambos se vistan de azul y oro en 2026 sacudió las redes y generó expectativa, aunque también hay mucho de rumor y negociación condicionada por un factor clave: la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Según informó el periodista Damián Iribarren en ESPN, Juan Román Riquelme se comunicó personalmente con ambos futbolistas para tantear sus intenciones de cara al futuro. En esa charla, el presidente les habría ofrecido sumarse al proyecto del club para pelear por el máximo objetivo continental. Tanto Dybala como Nández habrían dado su visto bueno, pero con una condición innegociable: que el equipo logre meterse en la Libertadores.
De acuerdo con información de Bolavip, el contacto con Nández sí fue real. El uruguayo, actualmente en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, tiene un fuerte deseo de regresar al club en el que dejó una gran imagen entre 2017 y 2019.
Riquelme lo considera un referente ideal para el nuevo ciclo de 2026, tanto por su experiencia como por su carácter dentro del vestuario. Si el club de la Ribera se clasifica al torneo continental, la negociación podría acelerarse: su cláusula de salida ronda los 8 millones de dólares, aunque el club argentino podría obtenerlo por menos.
El caso de Paulo Dybala, en cambio, parece más complejo. En Italia aseguran que Roma prepara una renovación “de por vida” para el cordobés, extendiendo su vínculo hasta 2030, cuando tendría 36 años. Si ese acuerdo se concreta, su llegada quedaría descartada.
Sin embargo, en el entorno del jugador no descartan una posible vuelta al país en el futuro, especialmente si vuelve a ser protagonista en el plano internacional, teniendo en cuenta la paternidad que afrontará a partir de los próximos meses, producto del embarazo que atraviesa Oriana Sabatini.
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la ilusión. Riquelme busca reforzar la base del equipo con jerarquía y liderazgo, y tanto Dybala como Nández encajan perfectamente en ese perfil. De concretarse la clasificación a la Libertadores 2026, el equipo azul y oro podría protagonizar uno de los mercados más ambiciosos de los últimos años.
