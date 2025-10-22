El sueño de Boca con Dybala y Nández: qué hay detrás del rumor que sacudió el mercado

Sin embargo, en el entorno del jugador no descartan una posible vuelta al país en el futuro, especialmente si vuelve a ser protagonista en el plano internacional, teniendo en cuenta la paternidad que afrontará a partir de los próximos meses, producto del embarazo que atraviesa Oriana Sabatini.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la ilusión. Riquelme busca reforzar la base del equipo con jerarquía y liderazgo, y tanto Dybala como Nández encajan perfectamente en ese perfil. De concretarse la clasificación a la Libertadores 2026, el equipo azul y oro podría protagonizar uno de los mercados más ambiciosos de los últimos años.