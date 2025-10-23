El gesto viral de Franco Colapinto con un niño hincha de Boca que conmovió a todos en México

Franco Colapinto continúa sumando admiradores tanto dentro como fuera de las pistas. En medio de la expectativa por su participación en el Gran Premio de México, el joven piloto argentino protagonizó un gesto que se volvió viral en las redes y dejó en claro la calidez que lo caracteriza. Durante un evento previo a la competencia, interrumpió su recorrido para acercarse a un niño que llevaba puesta una camiseta de Boca, su club del alma, y le regaló un momento que difícilmente podrá olvidar.