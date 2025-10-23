El gesto viral de Franco Colapinto con un niño hincha de Boca que conmovió a todos en México
El piloto argentino sorprendió con una actitud que refleja su humildad y conexión con los fanáticos durante el Gran Premio de México.
Franco Colapinto continúa sumando admiradores tanto dentro como fuera de las pistas. En medio de la expectativa por su participación en el Gran Premio de México, el joven piloto argentino protagonizó un gesto que se volvió viral en las redes y dejó en claro la calidez que lo caracteriza. Durante un evento previo a la competencia, interrumpió su recorrido para acercarse a un niño que llevaba puesta una camiseta de Boca, su club del alma, y le regaló un momento que difícilmente podrá olvidar.
El encuentro fue captado por los presentes y rápidamente el video se propagó por las redes sociales, acumulando más de 200.000 reproducciones. En las imágenes se puede ver cómo Colapinto, al divisar al pequeño con la camiseta azul y oro, detiene su marcha, cruza la valla que separaba a los fanáticos de los protagonistas y se aproxima para saludarlo.
No solo intercambiaron unas palabras, sino que además el piloto lo invitó a pasar al otro lado para sacarse una foto y firmarle la camiseta. La sonrisa del chico y la actitud del corredor se ganaron una lluvia de elogios de parte de los usuarios.
El clip generó un sinfín de comentarios destacando la sencillez y empatía de Colapinto, quien suele mostrarse cercano a los fanáticos en cada circuito que visita. “Todos los argentinos que me dan tanto cariño, es algo muy especial para mí. En especial en las carreras en América, disfruto mucho ese contacto con la gente”, expresó más tarde en una entrevista.
El piloto también habló del fervor que despierta entre los aficionados y reconoció sentirse sorprendido por el apoyo masivo que recibe en cada competencia: “Comparado con otros pilotos, creo que soy de los que más fanáticos tiene. Se nota esa pasión, es algo único”.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
