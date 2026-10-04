Racing busca la recuperación: venció 2-1 a Estudiantes en Río Cuarto

Tras la salida de Vojvoda, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued asumieron de manera interina la conducción del plantel profesional y estuvieron al frente del equipo en Río Cuarto.

Los goles de Estudiantes (RC) vs. Racing

Tomás Conechny abrió el marcador para Racing:

CONECHNY METIÓ EL 1-0 PARA RACING



Buen centro de Ortegoza y el delantero de la Academia definió muy bien para el 1-0.



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Maravilla Martínez puso el 2-0 de Racing ante Estudiantes de Río Cuarto:

MARAVILLA PUSO EL 2-0 PARA RACING ANTE ESTUDIANTES (RC)



El goleador de la Academia aprovechó un rebote dentro del área y no perdonó.



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El descuento de Valiente para Estudiantes:

EL DESCUENTO LLEGÓ DE PELOTA PARADA: córner de Alanis y cabezazo de Valiente para estampar el 1-2 de Estudiantes de Río Cuarto frente a Racing. pic.twitter.com/ulIAMrWQS8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B

Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT : Rubén Forestello.

Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. : Rubén Forestello. Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Horario y televisación