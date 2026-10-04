Racing busca la recuperación: venció 2-1 a Estudiantes en Río Cuarto
Con "Chirola" Romero como DT interino, la "Academia" se impuso en Córdoba en busca de un repunte en el tramo final del Torneo Clausura.
Tras el traspié que significó la eliminación de la Copa Argentina y la salida del entrenador, Racing venció este domingo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.
Tomás Conechny y Maravilla Martínez, ambos en la primera mitad, anotaron los tantos para el conjunto dirigido interinamente por "Chirola" Romero; mientras que Valiente descontó a dos minutos del cierre del encuentro.
El conjunto cordobés no pudo hacerse fuerte como local para cortar la racha que ahora se extendió a cuatro derrotas consecutivas. Estudiantes, que hace nueve fechas que no suma de a tres, venía de perder 2-1 ante Belgrano, luego de haber caído frente a Instituto y Sarmiento, y necesitaba una victoria para comenzar a revertir su presente en el Clausura.
Racing, en tanto, atraviesa un momento delicado y tuvo su primer partido tras la salida de Juan Pablo Vojvoda. El entrenador dejó su cargo luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde la Academia perdió 3-2 ante Boca, resultado que terminó de sentenciar un ciclo de 13 partidos con cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.
Tras la salida de Vojvoda, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued asumieron de manera interina la conducción del plantel profesional y estuvieron al frente del equipo en Río Cuarto.
Los goles de Estudiantes (RC) vs. Racing
Tomás Conechny abrió el marcador para Racing:
Maravilla Martínez puso el 2-0 de Racing ante Estudiantes de Río Cuarto:
El descuento de Valiente para Estudiantes:
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.
- Árbitro: Felipe Viola.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TNT Sports.
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