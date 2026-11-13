Rodrigo De Paul volvería a Argentina para quedarse: ¿Racing o Boca?

El vínculo con Avellaneda también quedó expuesto públicamente en agosto de este año, cuando visitó el Cilindro para presenciar el clásico ante Boca. Aquel día, acompañado por Tini Stoessel y sus hijos, se reencontró con Diego Milito y dejó una frase que alimentó la ilusión de los hinchas: "Esta es mi casa".

Ahora, según pudo saber MinutoUno, ya hubo conversaciones entre el futbolista y el presidente de Racing. La predisposición del jugador para regresar está y la Academia tiene la prioridad, pero deberá presentar una oferta que esté a la altura de las pretensiones económicas de De Paul.

No se trata, por lo tanto, de una negociación que esté resuelta. La voluntad de volver existe, pero el aspecto económico tendrá la última palabra para que el deseo se convierta en una operación concreta.

Por qué Boca podría convertirse en una alternativa para Rodrigo De Paul

Si Racing no consigue llegar al número que pretende el mediocampista, Boca podría meterse en la conversación. Por el momento, MinutoUno desconoce que hayan existido contactos entre De Paul y la dirigencia xeneize. Sin embargo, hay más de un motivo por el que el club de la Ribera podría resultar atractivo para el campeón del mundo.

Uno de ellos es Leandro Paredes. De Paul mantiene una estrecha amistad con el mediocampista de Boca y ambos construyeron una sociedad futbolística importante en la Selección argentina. La posibilidad de compartir nuevamente el mediocampo, esta vez con la camiseta azul y oro, sería un atractivo para el Motorcito.

También aparece un factor personal: Tini Stoessel, su pareja, es hincha de Boca. A eso se suma un elemento menos tangible, pero que también podría influir: el particular atractivo que tiene el denominado "mundo Boca", un escenario de exposición y repercusión que sería del gusto del futbolista, aunque difícilmente lo admita públicamente.

De todas maneras, la Academia sigue teniendo la prioridad y el primer movimiento concreto ya se produjo con los contactos entre De Paul y Milito. Boca, por ahora, aparece como una posibilidad condicionada a que Racing no consiga satisfacer las pretensiones del jugador.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul

El contrato de Rodrigo De Paul con Inter Miami

La salida de Estados Unidos también tendrá una cuestión contractual que resolver. De Paul llegó a Inter Miami en julio de 2025, inicialmente a préstamo desde Atlético de Madrid, en una operación que contemplaba una opción de compra y un vínculo hasta el final de la temporada 2029 de la MLS.

El club estadounidense finalmente ejecutó esa opción y confirmó que se quedaba con el mediocampista para la temporada 2026. Por eso, un eventual regreso a la Argentina también requerirá resolver su situación con la franquicia de Florida.

El deseo del jugador, según la información que pudo reconstruir MinutoUno, está definido: no quiere continuar en la MLS y pretende volver al país. Racing tiene la ventaja deportiva y sentimental, pero Boca podría aparecer si las condiciones económicas no permiten concretar el regreso a Avellaneda. La pregunta ya no parece ser solamente si Rodrigo De Paul volverá a jugar en la Argentina, sino qué camiseta vestirá cuando lo haga.