Rodrigo De Paul volvería a Argentina para quedarse: ¿Racing o Boca?
El campeón del mundo no quiere continuar en la MLS y tiene decidido regresar al fútbol argentino. Ya hubo contactos con Diego Milito y la Academia corre con ventaja, aunque Boca podría aparecer como alternativa.
Rodrigo De Paul empieza a definir su futuro futbolístico y la posibilidad de regresar a la Argentina gana cada vez más fuerza. Según pudo saber MinutoUno a través de fuentes cercanas a su entorno, el mediocampista no tiene intenciones de continuar en la MLS. Su deseo es dejar Inter Miami y volver al fútbol argentino para quedarse.
La decisión también tiene un componente deportivo: De Paul sabe que perdió terreno en la consideración de Lionel Scaloni y entiende que regresar al país le permitiría tener mayores posibilidades de recuperar su lugar en la Selección argentina. En ese escenario, hay dos clubes que aparecen en el horizonte, aunque con situaciones muy diferentes: Racing y Boca.
La Academia tiene una ventaja importante. El futbolista ya mantuvo contactos con Diego Milito, presidente de la institución, y existe una suerte de compromiso de que, si vuelve a la Argentina, lo hará para jugar en el club que lo formó.
Sin embargo, hay una condición que será determinante: la propuesta económica. Si Racing alcanza el estándar que pretende el jugador y su entorno, De Paul no dudaría en volver a vestirse de blanquiceleste. Si eso no sucede, el escenario podría cambiar y Boca tendría argumentos para intentar seducirlo.
Racing, el primer destino que aparece en el horizonte de Rodrigo De Paul
La relación de De Paul con Racing va mucho más allá de una cuestión contractual. El mediocampista surgió de las divisiones inferiores de la Academia y debutó en Primera División en 2013. Después de su primera etapa, tuvo un breve regreso en 2016, antes de continuar su carrera en Europa.
El vínculo con Avellaneda también quedó expuesto públicamente en agosto de este año, cuando visitó el Cilindro para presenciar el clásico ante Boca. Aquel día, acompañado por Tini Stoessel y sus hijos, se reencontró con Diego Milito y dejó una frase que alimentó la ilusión de los hinchas: "Esta es mi casa".
Ahora, según pudo saber MinutoUno, ya hubo conversaciones entre el futbolista y el presidente de Racing. La predisposición del jugador para regresar está y la Academia tiene la prioridad, pero deberá presentar una oferta que esté a la altura de las pretensiones económicas de De Paul.
No se trata, por lo tanto, de una negociación que esté resuelta. La voluntad de volver existe, pero el aspecto económico tendrá la última palabra para que el deseo se convierta en una operación concreta.
Por qué Boca podría convertirse en una alternativa para Rodrigo De Paul
Si Racing no consigue llegar al número que pretende el mediocampista, Boca podría meterse en la conversación. Por el momento, MinutoUno desconoce que hayan existido contactos entre De Paul y la dirigencia xeneize. Sin embargo, hay más de un motivo por el que el club de la Ribera podría resultar atractivo para el campeón del mundo.
Uno de ellos es Leandro Paredes. De Paul mantiene una estrecha amistad con el mediocampista de Boca y ambos construyeron una sociedad futbolística importante en la Selección argentina. La posibilidad de compartir nuevamente el mediocampo, esta vez con la camiseta azul y oro, sería un atractivo para el Motorcito.
También aparece un factor personal: Tini Stoessel, su pareja, es hincha de Boca. A eso se suma un elemento menos tangible, pero que también podría influir: el particular atractivo que tiene el denominado "mundo Boca", un escenario de exposición y repercusión que sería del gusto del futbolista, aunque difícilmente lo admita públicamente.
De todas maneras, la Academia sigue teniendo la prioridad y el primer movimiento concreto ya se produjo con los contactos entre De Paul y Milito. Boca, por ahora, aparece como una posibilidad condicionada a que Racing no consiga satisfacer las pretensiones del jugador.
El contrato de Rodrigo De Paul con Inter Miami
La salida de Estados Unidos también tendrá una cuestión contractual que resolver. De Paul llegó a Inter Miami en julio de 2025, inicialmente a préstamo desde Atlético de Madrid, en una operación que contemplaba una opción de compra y un vínculo hasta el final de la temporada 2029 de la MLS.
El club estadounidense finalmente ejecutó esa opción y confirmó que se quedaba con el mediocampista para la temporada 2026. Por eso, un eventual regreso a la Argentina también requerirá resolver su situación con la franquicia de Florida.
El deseo del jugador, según la información que pudo reconstruir MinutoUno, está definido: no quiere continuar en la MLS y pretende volver al país. Racing tiene la ventaja deportiva y sentimental, pero Boca podría aparecer si las condiciones económicas no permiten concretar el regreso a Avellaneda. La pregunta ya no parece ser solamente si Rodrigo De Paul volverá a jugar en la Argentina, sino qué camiseta vestirá cuando lo haga.
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