No pudo hacer pie en Racing, pero un viejo conocido le abrió las puertas para volver a dirigir
El entrenador argentino tendrá una nueva etapa en Fortaleza, institución con la que consiguió importantes resultados y conquistó varios títulos.
Juan Pablo Vojvoda volverá a dirigir a Fortaleza, el equipo brasileño que ya conoce de su anterior experiencia y al que buscará ayudar a recuperar protagonismo. El entrenador argentino asumirá el desafío después de su frustrante paso por Racing, donde no consiguió los resultados esperados y permaneció apenas 13 partidos.
Su etapa en Avellaneda terminó con un balance negativo: consiguió cuatro victorias, empató dos encuentros y sufrió siete derrotas. Además, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina y terminó último en su zona del Torneo Clausura, resultado que lo dejó sin posibilidades de disputar los playoffs. Ahora, tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en un club donde supo construir uno de los ciclos más destacados de su trayectoria.
El exitoso primer ciclo de Vojvoda en Fortaleza
El entrenador argentino dejó una huella importante durante su anterior etapa en el conjunto brasileño. Entre sus principales logros se destacó la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2023, en la que cayó frente a Liga de Quito. También conquistó tres Campeonatos Cearenses y dos Copas do Nordeste. A nivel nacional, consiguió ubicar al equipo entre los cuatro mejores del Brasileirao en dos oportunidades.
Sus números reflejan la importancia de aquel recorrido: dirigió 310 partidos, con 145 victorias, 77 empates y 88 derrotas. Sin embargo, su salida en julio de 2025 no fue la esperada. Una serie de resultados adversos complicó la situación de Fortaleza en el campeonato brasileño y el equipo terminó perdiendo la categoría.
La revancha de Vojvoda después de su paso por Racing
El regreso a Brasil representa una oportunidad para recuperar la confianza después de una experiencia que estuvo lejos de las expectativas en el fútbol argentino. En la Academia, el director técnico no consiguió consolidar una idea de juego ni encontrar regularidad en los resultados. La eliminación de la Copa Argentina y el último puesto en su grupo del Clausura terminaron marcando su salida.
En Fortaleza, en cambio, tendrá el desafío de devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol brasileño y volver a construir un proyecto competitivo en una institución donde ya conoce el entorno y consiguió grandes resultados.
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