No pudo hacer pie en Racing, pero un viejo conocido le abrió las puertas para volver a dirigir

La revancha de Vojvoda después de su paso por Racing

El regreso a Brasil representa una oportunidad para recuperar la confianza después de una experiencia que estuvo lejos de las expectativas en el fútbol argentino. En la Academia, el director técnico no consiguió consolidar una idea de juego ni encontrar regularidad en los resultados. La eliminación de la Copa Argentina y el último puesto en su grupo del Clausura terminaron marcando su salida.