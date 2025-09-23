Racing buscará una revancha histórica en la Copa Libertadores con Gustavo Costas al mando

Embed - Cristal 4-1 Racing (Libertadores 1997: Semifinales)| El Portal Celeste

Sin embargo, también pesan las estadísticas negativas: en 2015 cayó ante Guaraní, mientras que en 2022 y 2023 se despidió frente a Boca, siempre en cuartos de final. La Copa Libertadores es una obsesión en Avellaneda desde 1967, cuando el club fue campeón por única vez.

Aquel recuerdo lejano contrasta con los más recientes, pero la llegada de Costas parece haber encendido un fuego nuevo en la hinchada y en el plantel. Si Racing logra vencer a Vélez, no solo volverá a las semifinales después de 28 años, sino que quedará a apenas tres partidos de concretar el gran sueño: reconquistar América.