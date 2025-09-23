Lionel Scaloni y su pasión por Boca: recuerdos de la infancia y el ídolo que lo marcó

image

En ese contexto, confesó quién fue su gran referente futbolístico en aquellos años: “Mi ídolo de chico era Giunta porque yo corría y metía como loco. Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía. Y en esa época, Giunta era un símbolo”. Además, reconoció que seguía de cerca a otro volante de características similares: “Fabián Carrizo también metía como loco. Admiraba a los dos”.

Hoy, con una trayectoria consolidada como entrenador y tras haber conquistado el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, Scaloni recordó esos inicios que forjaron su carácter futbolero. Una mezcla de pasión heredada, tribunas populares y referentes de lucha en la cancha que, según sus propias palabras, lo marcaron para siempre.