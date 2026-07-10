Racing derrotó a River y se quedó con el Torneo Apertura de Reserva en una final tremenda
La Academia venció 2-1 al Millonario en el estadio Florencio Sola y conquistó el primer título del año en la categoría. El encuentro que tuvo goles, polémicas y un cierre vibrante.
Racing se consagró campeón del Torneo Apertura de Reserva 2026 luego de superar por 2-1 a River en la final disputada en el estadio Florencio Sola, de Banfield. En un partido intenso y cambiante, el conjunto de Avellaneda supo sacar provecho de la ventaja numérica tras las expulsiones de dos futbolistas del Millonario y terminó celebrando la obtención del primer campeonato de la temporada en la categoría.
Desde el comienzo, ambos equipos mostraron la intención de asumir el protagonismo. El Millonario tomó la iniciativa durante varios pasajes del primer tiempo y generó las situaciones más claras en los minutos iniciales. La primera llegó con un potente remate de Román Fernández que impactó en el travesaño y estuvo muy cerca de convertirse en la apertura del marcador.
Poco después, el equipo dirigido por Marcelo Escudero volvió a acercarse con una buena acción ofensiva que terminó con un centro desde la derecha que Lucero no logró conectar por muy poco. Más tarde, el Millonario incluso consiguió convertir por intermedio de Susano, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada luego de un envío desde una pelota detenida.
Cuando River parecía controlar el desarrollo, Racing golpeó en el momento justo. A los 28 minutos del primer tiempo, una jugada preparada encontró a Francisco Fraga bien ubicado para aprovechar un rebote dentro del área y establecer el 1-0 para la Academia.
El encuentro cambió por completo apenas unos minutos después. A los 33, Felipe Esquivel vio la tarjeta roja tras una infracción sin pelota que dejó al conjunto de Núñez con un hombre menos en un momento determinante del partido.
Como si esa desventaja no fuera suficiente, antes del descanso llegó una nueva complicación para la Banda Roja. Thiago Acosta protagonizó una acción imprudente al impactar con el codo sobre Mateo Martínez y el árbitro decidió expulsarlo a los 44 minutos. Así, el equipo de Escudero quedó con apenas nueve futbolistas para afrontar toda la segunda mitad.
Sin embargo, lejos de resignarse, River salió decidido a buscar el empate apenas comenzó el complemento. A los cinco minutos, Santiago Espíndola aprovechó un rebote dentro del área para establecer el 1-1 y darle una cuota de esperanza al conjunto millonario pese a la inferioridad numérica.
El empate modificó nuevamente el desarrollo del encuentro y obligó a Racing a asumir todavía más protagonismo. Con dos jugadores de más, la Academia comenzó a monopolizar la posesión y a instalarse en campo rival, buscando desnivelar por los costados y aprovechar el desgaste físico de un adversario que realizaba un enorme esfuerzo para sostener el resultado.
La insistencia del equipo de Avellaneda tuvo recompensa cuando promediaba el segundo tiempo. Santino Aguirre apareció dentro del área para conectar un centro atrás y definir con precisión, marcando el 2-1 que terminaría siendo definitivo y desatando el festejo de todo Racing.
Con el pitazo final llegó el desahogo para la Academia, que levantó el trofeo del Torneo Apertura de Reserva después de una campaña muy sólida. El triunfo en la final confirmó el gran trabajo realizado durante toda la competencia y le permitió al conjunto de Avellaneda cerrar el primer semestre del año con un título que premia su regularidad y su capacidad para imponerse en el encuentro más importante del campeonato.
Mirá el resumen de la victoria de Racing sobre River en la final de Reserva
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