Racing derrotó a River y se quedó con el Torneo Apertura de Reserva en una final tremenda

El encuentro cambió por completo apenas unos minutos después. A los 33, Felipe Esquivel vio la tarjeta roja tras una infracción sin pelota que dejó al conjunto de Núñez con un hombre menos en un momento determinante del partido.

Como si esa desventaja no fuera suficiente, antes del descanso llegó una nueva complicación para la Banda Roja. Thiago Acosta protagonizó una acción imprudente al impactar con el codo sobre Mateo Martínez y el árbitro decidió expulsarlo a los 44 minutos. Así, el equipo de Escudero quedó con apenas nueve futbolistas para afrontar toda la segunda mitad.

Sin embargo, lejos de resignarse, River salió decidido a buscar el empate apenas comenzó el complemento. A los cinco minutos, Santiago Espíndola aprovechó un rebote dentro del área para establecer el 1-1 y darle una cuota de esperanza al conjunto millonario pese a la inferioridad numérica.

El empate modificó nuevamente el desarrollo del encuentro y obligó a Racing a asumir todavía más protagonismo. Con dos jugadores de más, la Academia comenzó a monopolizar la posesión y a instalarse en campo rival, buscando desnivelar por los costados y aprovechar el desgaste físico de un adversario que realizaba un enorme esfuerzo para sostener el resultado.

La insistencia del equipo de Avellaneda tuvo recompensa cuando promediaba el segundo tiempo. Santino Aguirre apareció dentro del área para conectar un centro atrás y definir con precisión, marcando el 2-1 que terminaría siendo definitivo y desatando el festejo de todo Racing.

GOOOOL DEL PREDIO TITA , GOL DE SANTINO AGUIRRE, GOL DE RACING CAMPEÓN DEL TORNEO PROYECCIÓN 2026 pic.twitter.com/WNjTCNHj5x — Racing Club (@RacingClub) July 10, 2026

Con el pitazo final llegó el desahogo para la Academia, que levantó el trofeo del Torneo Apertura de Reserva después de una campaña muy sólida. El triunfo en la final confirmó el gran trabajo realizado durante toda la competencia y le permitió al conjunto de Avellaneda cerrar el primer semestre del año con un título que premia su regularidad y su capacidad para imponerse en el encuentro más importante del campeonato.

Mirá el resumen de la victoria de Racing sobre River en la final de Reserva