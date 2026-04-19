Racing presentó su nueva camiseta suplente: el esperado diseño que rompe con nueve años de historia

Cuándo utilizará Racing su nueva camiseta

Si bien la camiseta titular ya tuvo su bautismo de fuego en el césped, se espera que la flamante casaca suplente se utilice estte domingo cuándo Racing visite a Aldosivi. Con este lanzamiento, el club completa su kit principal para un año donde las aspiraciones son máximas, apostando a una estética clásica pero con la tecnología de vanguardia que caracteriza a su nuevo socio estratégico.