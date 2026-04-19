Racing presentó su nueva camiseta suplente: el esperado diseño que rompe con nueve años de historia
Bajo el lema "Ser de Racing es estar loco", la Academia mostró en redes sociales la equipación que completa la nueva colección para la temporada 2026. Los detalles del estreno y el fin de la era Kappa.
Luego de haber debutado con la indumentaria titular en el clásico ante River, Racing terminó con el misterio y presentó oficialmente su nueva camiseta suplente (Away) a través de sus canales digitales. El lanzamiento no es uno más: representa la consolidación del regreso de Nike como sponsor técnico, marcando un cambio rotundo en la identidad visual del club de Avellaneda.
Racing presentó su nueva camiseta suplente: el esperado diseño que rompe con nueve años de historia
Con fotos de alto impacto y una estética moderna, la cuenta oficial del club acompañó las imágenes del nuevo modelo con una frase que identifica al hincha académico: "Ser de Racing es estar loco". El diseño, que ya generó miles de interacciones, estará disponible para la venta a partir de mayo de 2026.
Este nuevo modelo alternativo llega para acompañar la etapa de reestructuración futbolística del equipo y se alinea con los estándares internacionales de la marca de la pipa, que volvió al Cilindro con el desafío de superar las expectativas tras un largo período de ausencia en el fútbol argentino.
La llegada de la marca estadounidense cierra definitivamente un ciclo de nueve años junto a Kappa. La firma italiana vistió a la Academia desde la temporada 2017-2018 hasta el reciente encuentro frente a Independiente Petrolero. Durante ese tiempo, la marca del "Omini" acompañó procesos exitosos y momentos memorables, logrando una fuerte identificación con el socio.
Cuándo utilizará Racing su nueva camiseta
Si bien la camiseta titular ya tuvo su bautismo de fuego en el césped, se espera que la flamante casaca suplente se utilice estte domingo cuándo Racing visite a Aldosivi. Con este lanzamiento, el club completa su kit principal para un año donde las aspiraciones son máximas, apostando a una estética clásica pero con la tecnología de vanguardia que caracteriza a su nuevo socio estratégico.
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