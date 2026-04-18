Aldosivi vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Hoy, el conjunto de Gustavo Costas se ubica en la novena posición de la Zona B con 18 puntos, quedando —por ahora— fuera de los puestos de privilegio. No obstante, la tabla está comprimida: Huracán, en el sexto lugar, apenas le saca dos unidades de ventaja. Esta paridad convierte el duelo en el Minella en una final anticipada; una victoria relanzaría las aspiraciones de Racing de meterse en los playoffs.

Con solo nueve puntos en juego antes del cierre de la fase regular, el margen de maniobra en el torneo local desapareció. Racing llega a la costa con la presión de ganar para evitar que un semestre prometedor termine en una temprana decepción.

Costas Racing

Probables formaciones del duelo

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román; Esteban Rolón, Federico Gino y Martín García; Natanael Guzmán, Facundo de la Vega y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Toto Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Gonzalo Sosa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Aldosivi vs. Racing: datos del partido

Hora: 13.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: José María Minella