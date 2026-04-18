Aldosivi vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 13:30 de este domingo, la Academia visita al Tiburón en "La Feliz", en un duelo donde ambos están urgidos de un triunfo. Conocé los detalles.
Aldosivi y Racing abren la jornada del domingo en Mar del Plata. A partir de las 13:30, el Estadio José María Minella será el escenario de un choque de urgencias por la fecha 15 del Apertura. El "Tiburón", que aún busca su primera victoria en el certamen, intentará aprovechar el presente irregular de la "Academia", que llega golpeada tras perder tres de sus últimos cuatro encuentros y necesita sumar de a tres para no despedirse de la pelea por los octavos de final.
Así llega Aldosivi a este duelo
El panorama en el puerto es alarmante. El Tiburón comparte con Riestra el dudoso honor de ser uno de los dos equipos que aún no han sumado de a tres en lo que va del Apertura. Con una estadística de seis igualdades y siete caídas, el conjunto marplatense vive de recuerdos lejanos: su único festejo en este ciclo fue el 3-0 ante San Miguel por Copa Argentina.
La crisis futbolística se devoró el ciclo de Guillermo Farré, pero el arribo de Israel Damonte no ha logrado torcer el rumbo. Bajo su mando, la cosecha es magra: apenas un punto sobre nueve posibles, producto de un empate en cero frente a Estudiantes de Río Cuarto y dos derrotas consecutivas ante el Bicho y el Pirata.
Ya sin horizonte de playoffs, la urgencia de Aldosivi es puramente de supervivencia. Su ubicación en el penúltimo escalón de la tabla anual y de los promedios lo obliga a una reestructuración profunda. Si pretende conservar su lugar en la máxima categoría, el equipo marplatense deberá protagonizar un cambio radical.
El presente de Racing de cara a este partido
La actualidad de la Academia atraviesa un proceso de turbulencia que tuvo su punto de quiebre en el Clásico de Avellaneda. Aquella caída por la mínima ante Independiente desató un efecto dominó: si bien hubo un breve respiro con el triunfo ante Independiente Petrolero por Sudamericana, las posteriores derrotas frente a River y Botafogo desdibujaron un año que, hasta hace poco, parecía marchar bajo control.
Hoy, el conjunto de Gustavo Costas se ubica en la novena posición de la Zona B con 18 puntos, quedando —por ahora— fuera de los puestos de privilegio. No obstante, la tabla está comprimida: Huracán, en el sexto lugar, apenas le saca dos unidades de ventaja. Esta paridad convierte el duelo en el Minella en una final anticipada; una victoria relanzaría las aspiraciones de Racing de meterse en los playoffs.
Con solo nueve puntos en juego antes del cierre de la fase regular, el margen de maniobra en el torneo local desapareció. Racing llega a la costa con la presión de ganar para evitar que un semestre prometedor termine en una temprana decepción.
Probables formaciones del duelo
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román; Esteban Rolón, Federico Gino y Martín García; Natanael Guzmán, Facundo de la Vega y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.
Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Toto Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Gonzalo Sosa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Aldosivi vs. Racing: datos del partido
- Hora: 13.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: José María Minella
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