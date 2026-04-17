Marcos Rojo dio la cara tras la polémica, pidió perdón a Racing pero cuestionó las críticas

Embed "TODO EL MUNDO PROTESTA, PERO PARECE QUE EL ÚNICO QUE NO PUEDE DECIR NADA SOY YO. SE LA PASAN SACÁNDOME AMARILLA POR CUALQUIER COSA"



Marcos Rojo acusó que se siente condicionado por la actitud de los árbitros con él.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WMryKD0BWe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 17, 2026

En esa misma línea, intentó relativizar lo ocurrido en la jugada que derivó en su expulsión: “Nunca tuve una pelea con un árbitro o un rival por algo del fútbol. Son cosas que pasan, pero sí me excedí con los dichos al árbitro”, reconoció, en un tono que combinó autocrítica con defensa personal. Incluso, fue más allá al plantear dudas sobre la interpretación de la acción: "¿Que gano con meterle una piña a un rival con todas las cámaras que hay? Nunca tuve la intención de pegarle".

A pesar de su enojo, también hubo espacio para el reconocimiento de sus errore: “Parece que el único que no puede decir nada dentro de la cancha soy yo y siempre me amonestan. Pero también aprovecho para disculparme con el árbitro porque dije cosas que no debía”, admitió.

Embed "SOY BRUTO. ES MI FORMA DE JUGAR"



Marcos Rojo, defensor de Racing, explicó que le gusta disputar los partidos con fricción.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/jJ8K7aHs2D — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 17, 2026

Dentro del vestuario, el defensor aseguró haber asumido responsabilidades. “A mis compañeros les pedí disculpas, y no solo por eso, sino que también por mi error en el primer tiempo”, explicó, consciente del impacto que tuvo su salida en el desarrollo del partido.

Sobre la jugada puntual ante River, brindó su versión: "Sinceramente, a Martínez Quarta no lo veo. Estoy forcejeando con Vera. Cuando me zafo, siento que le pego. Y me di cuenta que lo golpee en la nuca. Cuando le pegué, estaba clarísimo que me iban a expulsar. El árbitro me venía advirtiendo desde que empezó el partido".

Embed "SI QUISIERA, PODRÍA ESTAR EN MI CASA TRANQUILO"



Marcos Rojo y su decisión de seguir compitiendo profesionalmente como jugador de Racing.



▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JVROr0uC6U — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 17, 2026

Por último, dejó una reflexión que resume su malestar frente a las repercusiones: "Hasta ese momento, las chances más claras las tuvimos nosotros. El partido se escapó y lo perdimos por esa jugada. Cuando me equivoco yo, poco más que me tienen que echar de los clubes".