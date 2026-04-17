Marcos Rojo dio la cara tras la polémica, pidió perdón a Racing pero cuestionó las críticas
El defensor de Racing rompió el silencio luego de su sanción, asumió errores pero también expresó su malestar por el trato recibido tras sus expulsiones.
Marcos Rojo decidió hablar en un momento caliente de su presente en Racing. Luego de conocerse la sanción de cuatro fechas impuesta por el Tribunal de Disciplina tras su expulsión ante River, el defensor salió a dar su versión, pidió disculpas a los hinchas y dejó en claro que no comparte del todo el castigo ni la forma en la que fue juzgado públicamente.
En medio de rumores sobre su continuidad y con el impacto todavía fresco de lo sucedido, el zaguero intentó mostrarse enfocado en lo deportivo. “Sigo trabajando y enfocado”, expresó en el inicio de su descargo, marcando una postura de cara a lo que viene. Al mismo tiempo, buscó acercarse al hincha con un mensaje directo: "Estoy tratando de salir adelante como lo hice siempre. A los hinchas quiero pedirle disculpas, sobre todo por lo que pasó en la Copa Sudamericana. Lo de River son cosas del fútbol. Pero lo del miércoles con Cristian Medina se sacó de contexto".
Rojo también apeló a su trayectoria para explicar su manera de jugar y reaccionar dentro del campo. “Siempre fui así en mi carrera, sin importar la camiseta. Trato de dar lo mejor. Que me equivoco, seguro. Y me tocará seguir equivocándome hasta que termine la carrera. Nunca es con mala intención, soy así”, sostuvo, dejando en claro que su personalidad futbolística no es algo nuevo.
Sin embargo, uno de los puntos más fuertes de su declaración estuvo dirigido hacia la sanción recibida. El defensor cuestionó el criterio utilizado y comparó su situación con la de otros jugadores. "Son cosas normales dentro de un campo de juego. Como protestan mis compañeros y los rivales, yo también. Pero parece que soy el único que no puede hacerlo", afirmó con evidente molestia.
En esa misma línea, intentó relativizar lo ocurrido en la jugada que derivó en su expulsión: “Nunca tuve una pelea con un árbitro o un rival por algo del fútbol. Son cosas que pasan, pero sí me excedí con los dichos al árbitro”, reconoció, en un tono que combinó autocrítica con defensa personal. Incluso, fue más allá al plantear dudas sobre la interpretación de la acción: "¿Que gano con meterle una piña a un rival con todas las cámaras que hay? Nunca tuve la intención de pegarle".
A pesar de su enojo, también hubo espacio para el reconocimiento de sus errore: “Parece que el único que no puede decir nada dentro de la cancha soy yo y siempre me amonestan. Pero también aprovecho para disculparme con el árbitro porque dije cosas que no debía”, admitió.
Dentro del vestuario, el defensor aseguró haber asumido responsabilidades. “A mis compañeros les pedí disculpas, y no solo por eso, sino que también por mi error en el primer tiempo”, explicó, consciente del impacto que tuvo su salida en el desarrollo del partido.
Sobre la jugada puntual ante River, brindó su versión: "Sinceramente, a Martínez Quarta no lo veo. Estoy forcejeando con Vera. Cuando me zafo, siento que le pego. Y me di cuenta que lo golpee en la nuca. Cuando le pegué, estaba clarísimo que me iban a expulsar. El árbitro me venía advirtiendo desde que empezó el partido".
Por último, dejó una reflexión que resume su malestar frente a las repercusiones: "Hasta ese momento, las chances más claras las tuvimos nosotros. El partido se escapó y lo perdimos por esa jugada. Cuando me equivoco yo, poco más que me tienen que echar de los clubes".
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