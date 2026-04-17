No lo perdonaron: el fuerte castigo que recibió Marcos Rojo tras su expulsión ante River
El defensor de Racing recibió una pena significativa luego de ver la roja ante el Millonario. El informe arbitral detalló insultos y una agresión.
La confirmación llegó días después de un partido cargado de tensión: Marcos Rojo deberá cumplir una suspensión de cuatro encuentros tras su expulsión en el clásico en el que Racing cayó 2-0 frente a River en Avellaneda. La resolución fue oficializada por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que evaluó tanto la acción que derivó en la tarjeta roja como lo sucedido posteriormente con el árbitro.
El defensor, que llegó a la Academia con la expectativa de aportar jerarquía y experiencia, se perderá una parte clave del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Con esta sanción, no podrá estar en los compromisos restantes de la fase regular frente a Aldosivi, Barracas Central y Huracán, además de un eventual cruce de octavos de final si logra avanzar de instancia.
El episodio que desencadenó la expulsión ocurrió en una jugada aérea dentro del área, cuando Rojo impactó con su puño en el rostro de un rival en medio de la disputa por la pelota. Según el informe arbitral, esa acción fue considerada como conducta violenta, motivo suficiente para mostrarle la tarjeta roja directa.
Marcos Rojo, sancionado con dureza: cuatro fechas afuera tras su expulsión
Sin embargo, lo que agravó la situación del exjugador de Boca, Estudiantes y Manchester United fue su reacción posterior. En el informe presentado tras el encuentro, el árbitro Sebastián Zunino dejó asentadas las palabras que el defensor le dirigió tras ser expulsado. “Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...”, habría expresado Rojo en un claro exceso verbal.
Esa conducta, sumada a una amonestación previa que había recibido en el entretiempo también por protestas, terminó de inclinar la balanza a la hora de determinar la sanción. La acumulación de episodios disciplinarios en un mismo encuentro fue clave para que el castigo se extendiera a cuatro fechas.
De esta manera, el club blanquiceleste pierde a uno de sus referentes en un tramo decisivo del campeonato. Más allá del impacto deportivo, la sanción también abre interrogantes sobre el comportamiento del futbolista en momentos de alta presión, en un equipo que busca consolidarse como protagonista en el ámbito local.
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