No lo perdonaron: el fuerte castigo que recibió Marcos Rojo tras su expulsión ante River

Esa conducta, sumada a una amonestación previa que había recibido en el entretiempo también por protestas, terminó de inclinar la balanza a la hora de determinar la sanción. La acumulación de episodios disciplinarios en un mismo encuentro fue clave para que el castigo se extendiera a cuatro fechas.

De esta manera, el club blanquiceleste pierde a uno de sus referentes en un tramo decisivo del campeonato. Más allá del impacto deportivo, la sanción también abre interrogantes sobre el comportamiento del futbolista en momentos de alta presión, en un equipo que busca consolidarse como protagonista en el ámbito local.