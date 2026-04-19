Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs. Racing por el Torneo Apertura.
Este domingo, desde las 13:30, el Estadio José María Minella será testigo de un enfrentamiento donde los puntos valen oro, aunque por razones opuestas. Por la fecha 15 del Torneo Apertura, Aldosivi y Racing se miden en un cruce de urgencias: el local pelea por salir del fondo del mar, mientras que la visita busca rescatar sus chances de clasificación.
La realidad en el puerto de Mar del Plata es crítica. El conjunto dirigido por Israel Damonte arrastra una racha negativa que lo sitúa, junto a Riestra, como los únicos equipos sin victorias en lo que va del certamen. Con apenas seis empates y siete caídas, el equipo no logra hacer pie y su único oasis en el desierto fue aquel triunfo ante San Miguel por Copa Argentina.
La llegada de Damonte tras la salida de Guillermo Farré no ha surtido el efecto deseado. De los últimos nueve puntos en juego, Aldosivi apenas rescató uno (empate ante Estudiantes de Río Cuarto y derrotas contra Argentinos y Belgrano).
Ya fuera de la pelea por el título, la meta es estrictamente la supervivencia. Hundido en la zona baja de la tabla anual y los promedios, el equipo marplatense necesita sumar de a tres con urgencia para no hipotecar su futuro en la Primera División.
El equipo de Gustavo Costas llega a la costa sumergido en un mar de dudas. Lo que parecía un año sólido se desmoronó tras la derrota en el clásico frente a Independiente. A pesar de un breve alivio internacional ante Independiente Petrolero, los recientes traspiés frente a River y Botafogo han dejado al equipo golpeado anímicamente.
Actualmente, Racing ocupa el noveno puesto de la Zona B con 18 unidades. Si bien hoy se encuentra fuera de los playoffs, la paridad del torneo le da una vida extra: está a solo dos puntos de Huracán (6°).
Sin margen de error y con solo tres fechas por delante, la Academia está obligada a ganar. Una victoria en Mar del Plata no solo cortaría la mala racha, sino que reinsertaría al equipo en la lucha directa por un lugar en los octavos de final.
Formaciones del duelo
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román; Esteban Rolón, Federico Gino y Martín García; Natanael Guzmán, Facundo de la Vega y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.
Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Toto Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Gonzalo Sosa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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