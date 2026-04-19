Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Racing

Actualmente, Racing ocupa el noveno puesto de la Zona B con 18 unidades. Si bien hoy se encuentra fuera de los playoffs, la paridad del torneo le da una vida extra: está a solo dos puntos de Huracán (6°).

Sin margen de error y con solo tres fechas por delante, la Academia está obligada a ganar. Una victoria en Mar del Plata no solo cortaría la mala racha, sino que reinsertaría al equipo en la lucha directa por un lugar en los octavos de final.

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Formaciones del duelo

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román; Esteban Rolón, Federico Gino y Martín García; Natanael Guzmán, Facundo de la Vega y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Toto Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Gonzalo Sosa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Aldosivi vs. Racing

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.