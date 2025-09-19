Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2025.
Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Huracán y Racing se medirán este viernes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Será un enfrentamiento con realidades distintas, pero con la misma urgencia.
El conjunto dirigido por Frank Kudelka se mantiene entre los ocho mejores de la Zona A, pero la distancia con sus perseguidores es corta y no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la próxima instancia. Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas, mostró altibajos: empató 1-1 con Unión, y luego encadenó dos igualdades sin goles frente a San Lorenzo y Vélez.
En contraposición, la Academia de Gustavo Costas vive un presente dual. Por un lado, atraviesa un gran momento internacional tras imponerse 1-0 sobre Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le dio un envión anímico importante. Sin embargo, en el Clausura la situación es preocupante: está en la parte baja de la tabla de su zona y necesita descontar cinco puntos en apenas ocho fechas para soñar con la clasificación.
Huracán vs. Racing: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
