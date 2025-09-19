Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Racing

En contraposición, la Academia de Gustavo Costas vive un presente dual. Por un lado, atraviesa un gran momento internacional tras imponerse 1-0 sobre Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le dio un envión anímico importante. Sin embargo, en el Clausura la situación es preocupante: está en la parte baja de la tabla de su zona y necesita descontar cinco puntos en apenas ocho fechas para soñar con la clasificación.