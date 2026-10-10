Racing vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Racing y Belgrano se enfrentan este domingo, desde las 19.15, en el Cilindro de Avellaneda, en la continuidad de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, mientras que Fernando Espinoza será el encargado del VAR.