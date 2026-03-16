Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El equipo de Gustavo Costas atraviesa un torneo irregular, aunque se mantiene en zona de clasificación a los playoffs. En su última presentación igualó 0 a 0 frente a Sarmiento en Junín, en un partido en el que terminó jugando con un hombre menos. Ese encuentro también marcó una tendencia en el calendario del equipo: el de Junín fue el cuarto de los últimos cinco partidos que la Academia disputó fuera del Cilindro de Avellaneda.