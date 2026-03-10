Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Sarmiento de Junín vs. Racing EN VIVO por Internet

Formaciones de Sarmiento vs. Racing por el Torneo Apertura 2026

Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Racing

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium: