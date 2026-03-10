Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Sarmiento de Junín vs. Racing EN VIVO por Internet
Se juega este martes un partido clave por el Torneo Apertura entre Sarmiento de Junín y Racing. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Sarmiento de Junín y Racing protagonizan este martes a las 22:00 en el estadio Eva Perón el último encuentro de la jornada, que promete muchas tensiones, con equipos en diferente realidad.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
Tras acumular tres derrotas consecutivas, el equipo de Junín se impuso en su última presentación por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla. Gracias a ese triunfo, el Verde alcanzó las nueve unidades en el campeonato, producto de tres victorias y cinco empates en las primeras fechas del certamen.
Por su parte, Racing atraviesa un presente positivo y llega a este compromiso con la confianza en alza. El equipo de Avellaneda acumula cinco partidos sin conocer la derrota y viene de protagonizar una contundente victoria en la jornada anterior. En Tucumán goleó a Atlético con un marcador que reflejó su dominio durante el encuentro.
Formaciones de Sarmiento vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
